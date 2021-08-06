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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طرق فعالة وطبيعية لعلاج حساسية الجلد في الصيف

حساسية الجلد
حساسية الجلد

يعاني الكثير من الشخاص بسبب حساسية الجلد في الصيف، والتي يمكن ان تحدث نتيجة للعديد من الأسباب ومن أهمها الحر الشديد والشمس، ومع ذلك توجد بعض طرق العلاج الطبيعية التس يمكن أن تساعدك في التخلص من حساسية الجلد.

 

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1- الطفح الجلدي الحراري  

يعتبر الطفح الجلدي من أكثر أنواع حساسية الجلد شيوعًا في الصيف ، فهو ناتج عن ارتفاع درجة حرارة الجسم عندما نتعرض لأشعة الشمس لفترة أطول ، فإن للأشعة تأثير حارق على الجلد ، مما يؤدي إلى ظهور طفح جلدي أحمر، أفضل طريقة لمعالجته هي استخدام واقي من الشمس جيد والحفاظ على رطوبة البشرة.

2- الحساسية من النبات

حساسية الجلد من النباتات والزهور شائعة بعض أزهار الصيف مثل أزهار النرجس البري ، نبات القراص وغيرها لها رد فعل تحسسي على الجلد، يمكن علاج ذلك عن طريق فرك الجلد المصاب بالثلج ووضع الكركم وحزمة النيم

3- الحرارة الشائكة

أحد أكثر أنواع حساسية الجلد شيوعًا في الصيف هو الحرارة الشائكة، الحرارة الشائكة هي حالة يتم فيها حظر عرق الجسم بسبب خلايا الجلد الميتة.، ثم يتفاعل هذا العرق المتجمع مع الالتهابات البكتيرية والطفح الجلدي، ويساعد مقشر الجلد الطبيعي ، مسحوق خشب الصندل في علاج الحرارة الشائكة.

 

المصدر boldsky

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