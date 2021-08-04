حبوب الجسم الحمراء وعلاجات سريعة تخلصك منها في لمح البصر

حبوب الجسم الحمراء من العلاجات التى تبحث عنها الكثير من السيدات فقد يواجه الأشخاص الذين يعانون من حكة الجلد بشكل متكرر صعوبة في النوم وقد يصابون بالاكتئاب أو القلق وتشمل الأسباب الشائعة لحكة الجلد لدغات الحشرات ، والحساسية ، والإجهاد ، والأمراض الجلدية ، مثل الأكزيما و الصدفية .

1- أنواع حبوب الجسم

أنواع عديدة لحبوب فمنها من يظهر على الوجه ومنها ما يظهر على الجسم فى منقة الذراعين أو البطن وتسبب حكة وإحمرار

2. علاج الحبوب الحمراء على الجسم مع الحكة المنثول

يمكن أن يخفف زيت المنثول الألم والحكة ويعد المنثول هو زيت أساسي يساعد في تخفيف الألم والحكة بشكل فعال لدى النساء الحوامل.

3. ظهور حبوب حمراء فى البطن

على الجانب الآخر وفقا للأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية يمكن التعامل مع الحكة التى تحدث بسبب ظهور حبوب حمراء فى البطن عن طريق وضع قطعة قماش مبللة أو كيس من الثلج على المنطقة المصابة لمدة 5-10 دقائق ويساعد ذلك في تقليل الالتهاب الذي قد يساهم في الحكة

حبوب الجسم

4. علاج حبوب فى الجسم كقرص الناموس

يمكن أن يخفف دقيق الشوفان من الحكة والجفاف.فهو غنى بمضادت الأكسدة و خصائص مضادة للالتهابات ، وكلاهما يساعد على تقليل تهيج الجلد.

دراسة صغيرة من 2015وجدت أن دقيق الشوفان يقلل التقشر والجفاف والخشونة وشدة الحكة لدى الإناث الأصحاء المصابات بحكة خفيفة إلى متوسطة.

دقيق الشوفان متوفر ضمن المكونات للعديد من الكريمات ومنتجات التجميل فى الأسواق ويمكن إضافة مسحوق الشوفان المطحون مباشرة إلى ماء الاستحمام لتنعمى بفوائده .

5. حبوب صغيره جدا على الذراعين وعلاجها بخل التفاح

على الجانب الآخر لا تظهر الحبوب على الوجه والبطن فقط فيمكن أن تظهر على الذراعين أيضا ويمكن التخلص منها بخل التفاح فيحتوى خل التفاح على حمض الأسيتيك ، والذي استخدمه الناس منذ آلاف السنين كمطهر طبيعي للجروح.

وفقًا لمؤسسة الصدفية الوطنية ، قد يكون خل التفاح مفيدًا بشكل خاص في تخفيف حكة فروة الرأس أيضا وليس الذراعين فقط

يوصي بتخفيف الخل في الماء باستخدام نسبة 1 إلى 1. ضعي المحلول على فروة الرأس واتركيه يجف قبل شطفه برفق بالماء الفاتر.

يمكن أن يسبب الخل حرقان في الجروح المفتوحة. يجب على الأشخاص المصابين بالجلد المتشقق والنزيف تجنب هذا العلاج.

6.ظهور حبوب فى الجسم مع حكة عند الأطفال

فى المقابل لا تظهر حبوب فى الجسم عند الكبار فقط ولكنها قد تظهر عند الأطفال أيضا ويمكن التخلص من تلك الحبوب بالترطيب ويمكن أن تساعد المرطبات ، مثل كريمات ومستحضرات الأطفال على ترطيب الطبقة الخارجية من الجلد و غالبًا ما تكون ضرورية للتحكم في الأمراض الجلدية التي تسبب الحكة والجفاف.

7.ظهور حبوب الجسم فجأة

فى النهاية يمكن التخلص حبوب الجسم التى تظهر فجأة من بالمواظبه على الحيل التالية

- وضع المرطبات

بعد الاستحمام مباشرة فسيكون الجلد رطبًا قليلًا فيمكنك إستخدام مرطبًا يحتوي على نسبة عالية من الزيت ويمكن إستخدامه قبل النوم لمساعدة البشرة على البقاء رطبة طوال الليل

- صودا الخبز

على الجانب الأخر يمكن التخلص من حبوب الجسم التى تظهر فجأة بصودا الخبز فهى لها خصائص مضادة للفطريات ، وتشير الأبحاث إلى أنها علاج فعال لمجموعة من الأمراض الجلدية الفطرية ، والتي يمكن أن يسبب الكثير منها الحكة.

يمكنك إضافة ربع كوب من صودا الخبز إلى حمام دافئ مع القليل من الماء لتكوين عجينة يمكن لأي شخص وضعها مباشرة على المناطق المصابة بالحكة.

- تجنب المهيجات

وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية يمكن أيضا التخلص من الحبوب التى تظهر فجأة بالماء الساخن

الاستحمام بالماء الساخن يزيل الرطوبة من الجلد ، مما يجعله أكثر عرضة للجفاف والاحمراروالحكة و يمكن أن يساعد خفض درجة حرارة الماء ولو بدرجات قليلة.

يمكن أن تؤدي التغيرات الشديدة في درجة الحرارة والرطوبة إلى جفاف الجلد ، مما يؤدي إلى التقشر والحكة.

-منتجات معطرة للعناية بالبشرة

تحتوي بعض منتجات العناية بالبشرة على مواد مضافة ، مثل العطور والألوان الاصطناعية ، والتي يمكن أن تسبب تهيج الجلد أو تفاقمه.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحكة أو البشرة الحساسة استخدام منتجات العناية بالبشرة الخالية من العطور والصبغة لتجنب ظهور حبوب الجسم الحمراء

-الصوف والألياف الصناعية

توقفى عن إرتداء الملابس المصنوعة من الصوف أو الألياف الاصطناعية فهى قد تسبب خشونة الجلد ، مما يسبب الحكة والتهيج.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من حكة الجلد اختيار ارتداء ملابس قطنية فضفاضة كلما أمكن ذلك. يسمح القطن للجلد بالتنفس ويمنع ارتفاع درجة الحرارة.

-إجهاد

تظهر الدراسات أن الضغط النفسي يمكن أن يحدث الحكة وظهور الحبوب الحمراء على الجسم والوجه و قد يستفيد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الحكة في أوقات التوتر من تجربة تقنيات محددة للحد من التوتر ، مثل اليوجا والتأمل الذهني.

متى ترى الطبيب

يمكن حالات الحكة في المنزل باتباع نظام تنظيف وترطيب فعال.

ومع ذلك ، يجب على الشخص مراجعة الطبيب إذا عانى من الأعراض التالية:

-الحكة التي تستمر لأكثر من أسبوعين

-حكة مصحوبة بطفح جلدي أو نتوءات أو تورم غير عادي

-علامات العدوى ، مثل الالتهاب أو تقرحات البكاء

-الحكة التي تصيب الجسم كله

يمكن أن تشير الأعراض السابة إلى مشكلة صحية أساسية تتطلب عناية طبية.

قد يكون الطبيب قادرًا أيضًا على التوصية بالكريمات والأدوية الموضعية لعلاج حبوب الجسم الحمراء