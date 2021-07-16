طريقة تطويل الأظافر من الجلد.. بالثوم والليمون

اذا كنتي تبحثين عن طريقة لتطويل الأظافر من الجلد يمكنك ان تهتمي بتغذية جسمك ، والتعرف على المشاكل الصحية التي تعاني منها اولا ، ولكن يمكنك تطويل أظافرك بأسرع وقت تابعي الطرق التالية :

طريقة تطويل الأظافر من الجلد

تحتاج طريقة تطويل الاظافر من الجلد الي عناية فائقة وروتين يومي للحصول على أظافر قوية وطويلة ، ولكن هناك طريقة تطويل الأظافر من الجلد يمكن أن تعتمدي عليها من خلال وضع البيكنج بودر والليمون ، اما عن زيت اللوز زيت الزيتون هي الافيل علي الاطلاق

طريقة تطويل الاظافر الجلد

1- ربع معلقة زيت لوز

2- ربع معلقة زيت زيتون

3- فرشاة طلاء الاظافر نظيفة ومغسولة جيدا

الطريقة :

عليكي خلط المكونات ودهن الاظافر يوميا قبل النوم وطرقها حتى يتشرب الزيت كما يمكن ارتداء جوارب بلاستيكية خفيفة المصنوعة من الاكياس البلاستيك الشفافة وربطها من معصم اليد

الوصفة الثانية :

كل ماعليكي هو تدليك الأظافر بالليمون أو قشر الليمون وتدليكها جيدا يوميا ، ودهنها بماء الورد مع استخدام نفس الجوارب ، حاولي أن تتجنبي حدوث جروح في هذه المنطقة حيث لايسبب الم من الليمون وماء الورد



طريقة تطويل الاظافر بالثوم :

يعد الثوم مكون مهم لتكثيف الشعر وتطويل الاظافر وتقويتها ، لذلك يمكن أن تطبقي خلاصة الثوم او زيت الثوم وهو مكون يمكن احضاره من العطار واستخدامه بنفس طريقة طلاء الأظافر.

أما عن طريقة استخدام الثوم لتطويل الاظافر فكل ما عليكي هو تديلك الاظافر يوميا بالثوم من الجلد وحتي الأطراف كما أن الاستمرار على هذه الوصفة قد تحقق لكي نتائج مذهلة في تطويل الاظافر .

كما وصف الأطباء بعد الزيوت المهمة لتطويل الاظافر نمن خلال استخدام خلطة تطويل الاظافر باستخدام الزيوت الخام وهو عبارة زيت كبد الحوت والمعروف بفوائده العديدة حيث ان هذا الزيت يحتوي علي الاوميغا 3

كما ان خلط زيت كبد الحوت علي زيت الليمون الذي يحتوي علي فيتامين c له نتائج فعالة في الحصول علي اظافر طويلة وقوية



اما عن الوصفة الثانية هو استخدام زيت الثوم الخام المعروف بفوائده الكبيرة للشعر والاظافر مع اضافة اقراص الحديد والتي تلعب دور كبير في نمو الاظافر وتقويتها

