عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهدد بالاعتزال.. تفاصيل جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك

سيف زاهر
سيف زاهر

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف مشاركة محمود كهربا مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد أزمته مع نادي الزمالك بشأن الغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف سيف زاهر خلال تصريحات تليفزيونية: "عقوبة كهربا انتهت يوم 11 يناير، ولكن شكوي الزمالك الجديدة تحولت بدورها إلى الفيفا الذي قرر أنه في حال عدم سداد المبلغ لنادي الزمالك قبل يوم 18 الجاري فإن اللاعب سيعتزل كرة القدم لأن الأمر سيتجه إلى لجنة الانضباط. 

وأوضح سيف زاهر: "لجنة الانضباط ستتخذ قرارها يوم 2 فبراير المقبل، ومن المتوقع أن يسقط اللاعب في عقوبة جديدة لمدة 8 أشهر، ولكن ليس لحين السداد بل سيظل اللاعب بعيدا عن الملعب حتي انتهاء الفترة بأكملها.

وأردف: “مسئول في الاتحاد الدولي أخبرني أن ذلك أسرع قرار في تاريخ الفيفا لأنه بعد انتهاء المدة المحددة الآن سيتم توقيع عقوبة بإيقاف كهربا 9 أشهر ويدفع خلالها المبلغ”.

وأختتم سيف زاهر تصريحاته قائلا : في الوقت الحالي يلعب كهربا ولكن كولر لا يرغب في مشاركته حتي لا يتغيير الامر ويفقد خدماته السويسري يريد ضمان وجود اللاعب علي الاقل خلال الموسم الحالي بأكمله .
 

كهربا الأهلى الزمالك نادي الزمالك النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسارة بالثلاثة| 15 يوما تحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول .. وهذه وجهته المقبلة

520 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

امتداد منخفض جوي | الأرصاد : احذروا أمطارًا رعدية في هذا الموعد

الأهلي مهدد بالهبوط للدرجة الرابعة بسبب كهربا.. تفاصيل

المحظورات الثلاثة.. رسالة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار الخبز والكهرباء والسولار

الأرصاد تحذر: منخفض جوي وأمطار رعدية بهذه المناطق

كريستو لاعب جيد.. الجلاصي يكشف عن فعل معلول بعد مباراة الأهلي والمصري

مهدد بالاعتزال.. تفاصيل جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك

ترشيحاتنا

الوفيات 1000% .. مخاوف من جائحة جديدة لـ كورونا تضرب العالم

كرتونة البيض بـ 79 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

أهم الأخبار.. حقيقة رفع سعر رغيف الخبز وبريطانيان يهربان إلى مصر بسبب الغلاء

حكومة بيرو تعلن حالة الطوارئ وسط استمرار الاحتجاجات في البلاد

بريطانيا تدرس سحب دعمها للاتفاق النووي بعد إعدام مسئول إيراني سابق

كلاسيكو الأرض.. مواعيد مباريات اليوم 15-1-2022 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم حياتي .. حكاية رجل أنفق 14 ألف دولار ليتحول إلى كلب

مشروب بسيط.. يخلصك من دهون البطن الحشوية بسرعة مذهلة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن خروج الأطفال غدًا في هذه الأماكن

لأطول فترة ممكنة .. تعلمي الطريقة الصحيحة لحفظ الخس

فيديو

شقيقتي طلبت مني حذفه|وفاء سالم تكشف رد فعل أقاربها على فيديو تعرضها للتحرش

البلدي بـ75 جنيهًا.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق وطرح لحوم بتخفيضات 30%|تغطية خاصة

حقيقة وقف بطاقات التموين ومنع صرف السلع لتلك الفئات.. تغطية خاصة

عشان مؤدب .. اعترافات امرأة تخلصت من زوجها بالاشتراك مع عشيقها |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ