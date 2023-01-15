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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات توقع اتفاقية تصدير الهيدروجين الأخضر مع 4 شركات هولندية

صدى البلد

وقعت الإمارات اتفاقية مع 4 شركات هولندية اليوم الأحد، من أجل استكشاف سبل تصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.

وحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، "وام"، فقد أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، توقيع اتفاقية مع 4 شركات هولندية من أجل تزويد السوق الأوروبية بالهيدروجين الأخضر.

ووفق ما أعلنته الشركة الإماراتية، فإن هذه الشركات الهولندية هي "ميناء أمستردام" و"سكاي ان آر جي"، وايفوس أمستردام" و"زينيث انرجي".

وأكدت الشركة الإماراتية أن تركيز الاتفاقية سيكون على الإنتاج في أبوظبي والتصدير إلى هولندا عبر ميناء أمستردام، لافتة إلى أن الهيدروجين الأخضر المُصدَر سيتم تسليمه إلى قطاعات أوروبية رئيسية، مثل: "وقود الطيران المستدام، وصناعة الحديد، وتوفير الوقود لسفن الشحن البحري".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، قد توقعت أن تصل قيمة سوق الهيدروجين الأخضر العالمي إلى 72 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بينما قدرت شركة (بي دبليو سي) أن الطلب على الهيدروجين قد يتراوح بين 150 إلى 500 مليون طن متري سنوياً بحلول عام 2050.

وقد أعلنت الشركة الإماراتية "مصدر" في ديسمبر الماضي عن إطلاق إدارتها الجديدة المخصصة للهيدروجين الأخضر، حيث تستهدف تعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط من الطاقة المتجدّدة، وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول العام 2030.

هولندا أمستردام أبوظبي الامارات الهيدروجين الاخضر

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