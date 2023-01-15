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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري حساسية: 45% من الأمراض التنفسية عدوى فيروسية لا تعالج بالمضاد الحيوي

حقنة هتلر
حقنة هتلر

حل الدكتور “  أمجد الحداد  ” ، استشاري الحساسية والمناعة ضيفا في برنامج “ صباح الخير يا مصر “ ، والمذاع على فضائية ” القناة الأولى المصرية " ، للحديث عن خطورة الإفراط في تناول  المضادات الحيوية

 

قال الدكتور  أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن هناك اعتقادا نفسيا رهيبا لدى الأسر أن الطفل لن يتعافى من دور البرد إلا بالمضاد الحيوي، متابعا: "لازم نزيل هذا الاعتقاد النفسي لدى الأسر لأنه اعتقاد خاطئ نهائي".

 

وأشار الدكتور أمجد الحداد، عبر لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية "، إلى أن 45 % من الأمراض التنفسية المنتشرة هي عدوات فيروسية لا تعالج بالمضاد الحيوي، منوها: "استخدام المضاد الحيوي في فترة كورونا كارثي وأحدث فرط في استخدامه"

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العدوات الفيروسية لا تعالج بالمضاد الحيوية


وأكد " الحداد " ، أن العدوات الفيروسية هي عدوات لا تعالج بالمضاد الحيوية، ويتعافى منها الشخص بدون استخدام مضاد حيوي.

 

وأكمل: فكرة أن ألحق نفسي بعلاج أول ماحس بالبرد طبيا مش صح، والمضاد الحيوي مش بيقلل الدور، ولو استبدلنا المضاد الحيوي بخافض الحرارة البراسيتمول العادي وانتظرنا يومين الأعراض هتزول. 

المضادات الحيوية 


 

وأكد الدكتور  أمجد الحداد  استشاري الحساسية والمناعة، أن المضادات الحيوية لا تخفف من أعراض العدوات الفيروسية ، مشيرا إلى أن الإفراط في استخدمها كارثي.

 

ونوه " الحداد " ، أن إفراط استخدام المضاد الحيوي ينشأ عنه نمو جيل من البكتريا مضاد للمضادات الحيوية ، مشيرا إلى أن هناك تخوفا عالميا من ظهور بكتريا مضادة لجميع المضادات الحيوية.

 

وتابع : الأمهات تصر على إعطاء ابنها المضادات الحيوية ، على اعتقاد أن ده هيجيب من الآخر ، مما يؤثر بالسلب على المناعة ، خاصة عند استخدمها دون اختبار حساسية.

 

خطورة حقنة “ هتلر ” 

كشف الدكتور  أمجد الحداد  ، عن خطورة حقنة "هتلر"، قائلا: "بتريح ارتياح وهمي لأن فيها كورتيزون، وفيها مسكن ومضادات حيوي حتى إن لم يحتاجه الجسم، محذرا من المشكلات الجانبية التي تنتج عنها بسبب احتوائها على الكورتيزون مثل " السكر " ، وضعف المناعة.

حقنة هتلر 

وتابع ، أن الطبيب هو المختص في تحديد نوع العدوي ، وحاجة المريض للمضاد الحيوي ، موضحا أن حالات الصديد مثل صديد اللوز  ، والالتهاب المكروبي البكتيري .

ونوه أن المضاد الحيوي في البرتوكول العلاجي لفيروس كورونا لا يستخدم إلا تحت اشراف طبي ، وفي حالات معينة فقط.

أمجد الحداد توك شو المضادات الحيوية برنامج صباح الخير يا مصر خطورة

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