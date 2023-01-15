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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

آثار سلبية.. تعرف على خطورة استخدام المضادات الحيوية في العدوى الفيروسية| فيديو

الدكتور أمجد الحداد
الدكتور أمجد الحداد

أكد الدكتور  أمجد الحداد  استشاري الحساسية والمناعة، أن المضادات الحيوية لا تخفف من أعراض العدوات الفيروسية ، مشيرا إلى أن الافراط في استخدمها كارثي .

وأشار الدكتور أمجد الحداد ، عبر لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية "  ، إلى أن تعاطي المضادات الحيوية في العدوات الفيروسية يكون بغير جدوي ، وله أثار جانبية على الكبد والكلى ، ومقتل البكتريا النافعة في الجسم ، والتي لها دور مناعي ، وغذائي ، كما تسبب ظهور أعراض الحساسية مبكرا سواء الحساسية الربوية ، أو الغذائية .

ونوه " الحداد " ، أن افراط استخدام المضاد الحيوي ينشأ عنه نمو جيل من البكتريا مضاد للمضادات الحيوية ، مشيرا إلى أن هناك تخوف عالمي من ظهور بكتريا مضادة لجميع المضادات الحيوية .

وتابع : الأمهات تصر على إعطاء ابنها المضادات الحيوية ، على اعتقاد أن ده هيجيب من الأخر ، مما يؤثر بالسلب على المناعة ، خاصة عند استخدمها دون اختبار حساسية.

أمجد الحداد توك شو برنامج صباح الخير يا مصر العدوات الفيروسية المضاد الحيوي

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