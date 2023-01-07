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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تليفات رئوية.. استشاري حساسية يحذر من تربية الطيور والحيوانات في المنزل

صدى البلد

قال أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن المجتمع المدني يشهر فيه تربية القطط والكلاب والعصافير، والريفي يشهر فيه تربية البط والفراخ والحمام وغيرهم، وجميعهم من أهم مسببات حساسية الأنف والصدر لدى الأطفال.

 

وأضاف أمجد الحداد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك أطفال يكون لديهم حساسية من القطط والكلاب والشعر المتساقط، والذي يتسبب في أزمة ربو وطفح جلدي وضيق في التنفس.


وأكمل: من الممكن أن يصاب طفل بحساسية القطط والكلاب، إذا تعامل معهم بشكل مباشر أو بغير مباشر، متابعا:" ممكن الطفل يصاب بالحساسية من صديق له يربي قطط أو كلاب".


وشدد على ضرورة إجراء اختبارات الحساسية للمسببات البيئية، ومن ثم التخلص من الحيوانات المتسببة في الإصابة بالحساسية.


وفيما يخص سكان الريف، أوضح أن تعرض الشخص إلى روائح الطيور والحيوانات تتسبب في الإصابة بالتليفات الرئوية، متابعا:" ممنوع تماما تربية الطيور والحيوانات في المنازل المغلقة".

 

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