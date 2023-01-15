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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

سياحة النواب: تشجيع السياحة العلاجية ودعمها أمر مهم وضروري

النائبة نورا على
النائبة نورا على

أكدت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن تشجيع ودعم السياحة العلاجية أمر مهم وضروري، باعتبارها أحد أنواع السياحة التي سيكون لها دور مهم في النهوض بمنظومة السياحة عامة في مصر.

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة تعقدها لجنة  الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، اليوم الأحد، استناداً إلى نص المادة 246 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب -  لمناقشة موضوع السياحة العلاجية في ظل تمتع مصر بالعديد من المواقع العلاجية الاستشفائية ومالها من أثر إيجابي على الاقتصاد المصري، كذلك في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب خليفة رضوان في ذات الشأن، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.


وقالت النائبة نورا على: "السياحة العلاجية يندرج تحتها الاستشفاء والعلاج، ولكن السؤال ما مدى وجود مستشفيات كافية لهذا النوع من السياحة، وهناك مستشفيات تحتاج لتطوير، ولا توجد مستشفيات كافية لكبار السن، ولابد من العمل على توفير مقومات جاذبة السائح، فهذا الملف مهم، ولابد من معرفة توصيف السياحة العلاجية".

وزير الصحة مجلس النواب الإقتصاد المصرى مستشفيات كبار السن خالد عبد الغفار

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