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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غاز السيجارة يستمر في الغلاف الجوي 1000 عام.. ما القصة؟

دحان السجائر
دحان السجائر

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن المدخن يضر أي شخص على بعد 30 قدمًا، ويؤثر سلبًا على الاحتباس الحراري، معقبًا: "السيجارة تكلف العالم 14 جرامًا من الكربون، والغازات التي تنبعث من السيجارة تتصاعد إلى الطبقات العليا للغلاف الجوي وتستمر ما بين 300 لـ1000 عام".

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وتابع "بدران"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الشيشة تماثل تناول من 70 لـ200 سيجارة، مضيفًا أن تناول الشيشة يؤثر سلبًا على الحالة الصحية، ويزيد من نسبة تقدم السن بصورة كبيرة من خلال ظهور التجاعيد وخلافه.

 

التدخين السلبي

 

وأوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن أحد العوامل التي تساهم في تقليل وزن الأطفال أثناء الولادة هو التدخين السلبي، مضيفًا أن هناك مواد تنبعث من السجائر وتستمر على الأسطح ومن الصعب تنظيفها، وهذه المواد مسرطنة.

 

 

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