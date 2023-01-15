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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هيئة المجتمعات العمرانية: طرح 22 ألف وحدة سكنية والحجز بالأسبقية .. فيديو

المجتمعات العمرانية
المجتمعات العمرانية

قال المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية طرحت خلال الفترة السابقة 22 ألف و335 وحدة بمختلف المشاريع، ولا سيما مشروع "جنة" بواقع 10 آلاف و872 وحدة ومشروع "دار مصر" بواقع 512 وحدة، ومشروع "سكن مصر" 8660 وحدة، ومشروع "القطامية جاردنز" 500 وحدة، ومشروع الإسكان المتميز والطابع الساحلي 1791 وحدة.

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وأضاف "حسن"، خلال بث مباشر ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن كل مشروع من هذه المشروعات له جدية الحجز، فمشروع جنة متواجد في مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر وملوى وغيرها من المدن، بينما مشروع سكن مصر في أكثر من 11 مدينة، ودار مصر في 4 مدن.


وأشار إلى أن جدية الحجز في مشروعي جنة والقطامية جاردنز تبلغ 100 ألف جنيه، بينما دار مصر 80 ألف جنيه، وسكن مصر 70 ألف جنيه، والإسكان المتميز ذات الطابع الساحلي 60 ألف جنيه.

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