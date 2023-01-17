أسعار تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 2021 في الإمارات

لازالت الأجهزة اللوحية “التابلت” الإقتصادية هي الجاذب الأكثر فى الأسواق، وبالتالى تهتم كبري شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية بتقديم موديلات عدة من هذه الفئة، ومن بين أجهزة التابلت العاملة بنظام أندرويد جهاز Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021).

بلغ سعر تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) فى الإمارات لسعة 32 جيجابايت 685 درهم، وسعة 64 جيجابايت مقابل 750 درهم، وسعة 128 جيجابايت بسعر 880 درهم.

Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

جاء تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) بشاشة قياس 10.5 بوصة من نوع TFT LCD، مع إطار وظهر من المعدن، مع كاميرا فى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

يتوفر تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5، من خلال معالج Unisoc Tiger T618 ثماني النواة، بدقة تصنيع 12 نانومتر، بمعالج رسوميات Mali G52 MP2.

Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

يعمل تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)) بذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 و 3 و4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 و 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يقدم تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 حتي 30 فريم فى الثانية الواحدة، والأمامية المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 5 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 حتى 30 فريما بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

يحتوى تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) على بطارية سعة 7040 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، وبالطبع قلم Stylus الشهير، مع قارىء للبصمة فى جانب الجهاز.

تستطيع اقتناء تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) في 3 ألوان هي الوردي الذهبي ، الرمادي، والسيلفر.