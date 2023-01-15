مع ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية أصبحت عملية شراء جهاز لوحي “تابلت” مكلفة بشكل كبير، إلا أن سامسونج الكورية توفر جهاز Samsung Galaxy Tab S8 Plus، بسعر مناسب مع مواصفاته القوية.

بلغ سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus فى الكويت سعة 128 جيجابايت نسخة واي فاي فقط مقابل 250 دينار كويتي، ونسخة 128 جيجابايت شريحة الإتصال 284 دينار، ونسخة 256 جيجابايت بسعر 320 دينار.

Samsung Galaxy Tab S8 Plus

يأتى تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus بشاشة قياس 12.4 بوصة من نوع Super AMOLED، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، وتقنية عرض HDR10+.

جاء تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5، من خلال معالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

Samsung Galaxy Tab S8 Plus

يوفر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 و 12 و 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و512 جيجابايت، وهي من نوع UFS الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يقدم تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus كاميرا خلفية، الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0، والثانية ultrawide دقة 6 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة.

أما الكاميرا الأخرى لتابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 فريما بالثانية الواحدة.

يمتلك تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus بطارية قوية سعة 10090 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، مع قارئ لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، ومعه قلم Stylus بمكان مخصص له أسفل الكاميرا، ولايدعم تقنية الإتصال NFC.

تستطيع اقتناء تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus في 3 ألوان هي الجرافيتي، السيلفر، والوردي الذهبي.