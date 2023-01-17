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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite في البحرين

Samsung Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab A7 Lite

إذا كنت تريد اقتناء جهاز لوحي “تابلت” من الفئة الإقصادية فى عالم أندرويد، ستجد جهاز Samsung Galaxy Tab A7 Lite من سامسونج الكورية الجنوبية الذى يعد قيمة مقابل سعر.

وصل سعر تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite فى البحرين سعة 32 جيجابايت مقابل 56 ديناراً بحرينياً، وسعة 64 جيجابايت بسعر 126 ديناراً.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

يأتى تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite بشاشة قياس 8.7 بوصة من نوع TFT LCD، مع إطار وظهر من المعدن والبلاستيك، مع كاميرا فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

جاء تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite بنظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة المستخدم One UI 4.1، من خلال معالج Mediatek MT8768T Helio P22T ثماني النواة، بدقة تصنيع 12 نانومتر، بمعالج رسوميات PowerVR GE8320.

يقدم تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 و 3 و 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

يطرح تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 حتي 30 فريم فى الثانية الواحدة، والأمامية المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 2 ميجابكسل.

يمتلك تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite بطارية متواضعة سعة 5100 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، مع قارىء للبصمة فى فى أسفل الشاشة.

يمكنك اقتناء تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite في لونين هما الرمادي، والسيلفر.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite
سامسونج تابلت Samsung Galaxy Samsung Galaxy Tab A7 Lite البحرين

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