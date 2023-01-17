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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus فى الإمارات

Samsung Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab S8 Plus

فى حال كنت تبحيث عن جهاز لوحي “تابلت” ببطارية كبيرة وشاشة مميزة بسعر تنافسي، لن تجد أفضل من جهاز Samsung Galaxy Tab S8 Plus، الذى طرحته سامسونج الكورية بمواصفات جعلته صفقة مغرية.

وصل سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus فى الإمارات سعة 64 جيجابايت مقابل 2890 درهم إماراتي، ونسخة 128 جيجابايت 3034 درهم، ونسخة 256 جيجابايت بسعر 3400 درهم، ونسخة 512 جيجابايت سعرها 4790 درهم.

Samsung Galaxy Tab S8 Plus

جاء تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus بشاشة قياس 12.4 بوصة من نوع Super AMOLED، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، وتقنية عرض HDR10+.

يأتى تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5، من خلال معالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

Samsung Galaxy Tab S8 Plus

يطرح تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 و 12 و 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و512 جيجابايت، وهي من نوع UFS الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يمتلك تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus كاميرا خلفية، الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0، والثانية ultrawide دقة 6 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

والكاميرا الأخرى لتابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 فريما بالثانية الواحدة.

يحتوى تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus بطارية قوية سعة 10090 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، مع قارئ لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، ومعه قلم Stylus بمكان مخصص له أسفل الكاميرا، ولايدعم تقنية الإتصال NFC.

يمكنك شراء تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus في 3 ألوان هي الجرافيتي، السيلفر، والوردي الذهبي.

Samsung Galaxy Tab S8 Plus
سامسونج Samsung Galaxy Samsung Galaxy Samsung Galaxy Tab S8 Plus تابلت

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