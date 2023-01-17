سعر جوال Samsung Galaxy Tab A8 10.5 2021 في سلطنة عمان

أصبحت مشكلة ارتفاع أسعار الأجهزة اللوحية “تابلت” تواجه الكثيرين من محبيها، وبالتالى فالحل لدي الفئات الإقتصادية منها التى توفر ميزات متوسطة بسعر معقول، يجعلها خيار مميز لعدد ليس بالقليل من المستخدمين، ومنها Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021).

بلغ سعر تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) فى سلطنة عمان لسعة 64 جيجابايت 90 ريال عماني، وسعة 128 جيجابايت مقابل 125 ريال.

Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

جاء تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) بشاشة قياس 10.5 بوصة من نوع TFT LCD، مع إطار وظهر من المعدن، مع كاميرا فى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

يتوفر تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5، من خلال معالج Unisoc Tiger T618 ثماني النواة، بدقة تصنيع 12 نانومتر، بمعالج رسوميات Mali G52 MP2.

Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

يطرح تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)) ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 و 3 و4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 و 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يقدم تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 حتي 30 فريم فى الثانية الواحدة، والأمامية المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 5 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 حتى 30 فريما بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

يمتلك تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) بطارية سعة 7040 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، وبالطبع قلم Stylus الشهير، مع قارىء للبصمة فى جانب الجهاز.

تستطيع اقتناء تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) في 3 ألوان هي الوردي الذهبي ، الرمادي، والسيلفر.