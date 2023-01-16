تعرف على المستندات المطلوبة للتقديم فى الدراسات العليا بهندسة عين شمس

يحرص الكثير من خريجي الجامعات على استكمال الدراسات العليا، لرفع الدرجة العلمية أو الاستمرار في سلك التدريس بالجامعات الحكومية أو الخاصة، وعليه قد يبحث هؤلاء عن مواعيد فتح باب القبول لدفعة جديدة والشروط والإجراءات المطلوبة للالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بعدد من الجامعات.

أعلنت كلية الهندسة بالجامعة، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من طلبة الدراسات العليا، لتحضير رسالتي الماجستير والدكتوراه.

وأعلن قطاع الدارسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس عن قبول دفعة جديدة من طلاب الدراسات العليا في اقسام الكلية المختلفة التخصصية والبيئية للعام الجامعي 2022 /2023 ، الفصل الدراسي ربيع 2023 بداية من 1/1/2023 وحتى 1/2/2023.

وأوضحت جامعة شمس خطوات وشروط تحضير الماجستير والدكتوراه في العديد من التخصصات المختلفة، ويرصد "صدى البلد" خطوات وشروط تحضير الماجستير والدكتوراه والاوراق المطلوبة:

المستندات المطلوبة للتقديم فى الدراسات العليا بهندسة عين شمس

-أصل شهادة البكالوريوس في الهندسة من احدي كليات الهندسة بالجامعات المصرية او من اي معهد معترف به من المجلس الاعلى للجامعات اما بالنسبة للجامعات والمعاهد الخاصة يشترط شهادة المعادلة من المجلس الاعلى للجامعات.

-موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام.

-صورة من البطاقة موضحا بها جهة العمل.

-بالنسبة لضباط القوات المسلحة عليهم إحضار موافقة هيئة التدريب فرع البعثات بعد أخذ الموافقة المبدئية من الكلية.

-بالنسبة لضباط الشرطة موافقة وزارة الداخلية وبالنسبة للمجندين احضار اثبات التجنيد وموافقة الوحدة على الالتحاق بالدراسات العليا .

-شهادة ميلاد مميكنة.

-عدد 4 صور شخصية.

-شهادة تأدية الخدمة العسكرية (اصل او صورة معتمدة بختم النسر).

يبدا التقديم في الفترة من 1_1_2023 حتى 1_2_2023 من الأحد الى الخميس من 9 صباحا حتى 12 ظهرًا.

شروط التقديم

يسحب مظروف الالتحاق من ادارة الدراسات العليا نظير مبلغ 520 جنيها علي ان يسدد عن طريق موقع الكلية اونلاين بعد تسجيل البيانات عليه ومراجعة البيانات بادارة الدراسات العليا والموافقة علي صحة اوراق الطلب، وهي كالأتي:

-طلب باسم الدكتور/ عميد الكلية - يملأ بوضوح.

-نموذج طلب الالتحاق تملأ بياناته بوضوح.

-إقرار بالتزام الطالب بخطة ابحاث القسم التابع له.

-إقرار بالالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.

لا يعتبر قبول الطالب نهائيًا الا بعد موافقة القسم المختص ومجلس الكلية.

يتم المتابعة مع القسم لمعرفة موعد امتحان القبول.

يتم اعلان نتيجة القبول بإدارة الدراسات العليا وذلك خلال شهر من من نهاية التقديم.

ملحوظة: لا يتم استلام الملف الا بوجود ما يفيد التقديم للدراسات العليا عن طريق موقع الكلية.

ومان قد وقعت جامعة عين شمس و هيئة الطاقة الذرية بروتوكولاً للتعاون العلمي والبحثي والأكاديمي والتطبيقي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ووقع البروتوكول الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية .

ويشمل البروتوكول التعاون بين الهيئة والجامعة في مجالات عدة لتأهيل الخريجين وبناء الكوادر البشرية والتعاون في مجالات البحوث التطبيقية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. حيث يشمل مجال الجانب المعرفي التعريف بأنشطة الهيئة المختلفة ومنشأتها في مجالات المفاعلات النووية البحثية، البيئة، الزراعة، الصيدلة والصناعة وذلك عن طريق عمل زيارات لطلاب المراحل الجامعية المختلفة وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس لهيئة الطاقة الذرية للتعرف على نظام عمل المفاعلات الذرية البحثية ومراكز الهيئة الأربعة بأنشاص ومدينة نصر وامكانياتها، كذلك التدريب الصيفي والمتخصص بمعامل الهيئة والاستفادة من المتميزين من الطلبة في الدراسات المتخصصة.

أما التعاون في المجال البحثي والأكاديمي فسيشمل تكوين شراكة بين جامعة عين شمس وهيئة الطاقة الذرية على مستوى برامج الجامعة للدراسات العليا مثل برنامج "الماجستير المهني" والذي يشرف عليه قسما الكيمياء والفيزياء بكلية العلوم على أن تكون شهادة البرنامج بمشاركة الجهتين، كما سيشمل التعاون اقتراح برامج جديدة للماجستير والدبلومات بمشاركة الطرفين في التخصصات الفريدة في مجالات العلوم الإشعاعية والنووية وتطبيقاتها المختلفة. هذا إلى جانب قيام خبراء الهيئة بمراجعة وتحديث المقررات الدراسية ذات الصلة واقتراح مقررات جديدة تتماشى مع سوق العمل فى هذا المجال خاصة فى ظل تنامى الاهتمام بالبرنامج النووي المصري، كما سيتم مشاركة خبراء الهيئة في تنفيذ ورش عمل لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم الإشعاعية والنووية.