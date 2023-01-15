بعد وفاتها| رئيس جامعة عين شمس يكرم عائلة «سحر» أول حالة زراعة رئة.. ويؤكد: خدمة علاجية مجانية مدى الحياة لأسرتها.. بدأنا بالأصعب وحققنا نجاحا.. ومنظومة زراعة الأعضاء قاطرة الطب في العالم

رئيس جامعة عين شمس:

الجامعة تتكفل بأسرة أول حالة زراعة رئة «طبيًّا» مدى الحياة

بدأنا بالأصعب وحققنا نجاح

عمليات زراعة الأعضاء بدأت في مصر منذ عشرات السنين

استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، اليوم الأحد، عائلة «سحر» أول حالة زراعة رئة من متبرع حي، والمتبرعين، بمقر الجامعة بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات وتكريمهم.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس وأسره البطلة سحر.

وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن هناك حزنا شديدا على فقدان البطلة سحر، موجها خالص العزاء والشكر والتقدير والاحترام لعائلة سحر ربيع، أول مريضة زراعة رئة من متبرع حى، والمتبرعين.

وأعلن الدكتور محمود المتيني، أن البطلة سحر، أول حالة زراعة رئة في مصر والشرق الأوسط من متبرعين أحياء، تدل على شجاعة وتعد علامة فارقة في المجتمع بأكمله، مقدما التقدير لأسرتها، التي أصرت على خوض تجربة فتحت الطريق أمام مرضى كثيرين.

وقدم رئيس جامعة عين شمس، خلال تكريم أسرة أول حالة زراعة رئة في مصر، الشكر لأشقائها الذين تبرعوا لسحر، قائلا: “رجعتوا قيم وأخلاق وأعراف مهمة، والأصالة والروابط الأسرية المهمة”.

وأضاف أن أسرة المتوفاة، مكفولة من جامعة عين شمس، من حيث الرعاية الطبية، مدى الحياة.

وشدد الدكتور محمود المتيني، على أن الجامعة تقدم كل الدعم لأسرة سحر، لافتا إلى “وجود قائمة انتظار كبيرة في زراعة الرئة، ونحاول خدمة أكبر عدد من المرضى في العملية التي تضيف إلى منظومة زراعة الأعضاء في مصر والمنطقة”، مؤكدًا أن منظومة زراعة الأعضاء هي قاطرة الطب في العالم.

وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن إجراء أول حالة زراعة رئة من متبرع حى في مستشفيات الجامعة؛ يعد إنجازا ضخما.

وأوضح الدكتور محمود المتيني، أن جامعة عين شمس بدأت بالحالات الأصعب؛ لأن جامعة عين شمس دائما لها سبق في الخدمة الطبية التي تمت في مصر، هي الأولى في الشرق الأوسط والوطن العربي، مؤكدا ان مصر يوجد بها أطباء رائدين في ذلك المجال، وهذه العملية هي الأولى في الوطن العربى، وفى إفريقيا والشرق الأوسط، لأن العملية تمت من متبرع حي، وليس متوفيا.

ووجه الدكتور محمود المتيني، خالص العزاء باسم الجامعة والفريق الطبي لمستشفيات جامعة عين شمس، لأسرة المتوفية ووصفها بأنها أسرة مصرية أصيلة مترابطة، بما فيهم البطلة سحر والاخوة المتبرعين وهذا يؤكد أصالة الروابط الاسرية وهذا ما نتمناةهمن جميع الأسر.

وقال رئيس جامعة عين شمس، إن برنامج زراعة الرئة من متبرع حي، الذي تتبناه الجامعة؛ نجح بصورة مبدئية، مؤكدًا استمرار البرنامج فى مستشفيات جامعة عين شمس خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أن برنامج زراعة الرئة مهم للمرضى ومصر، وأنه فخور بفريق زراعة الرئة وتكوينه المتميز، مشيرا إلى أنه لا شئ يعوض سحر، مؤكدًا سلامة المتربعين وعودتهم لحالتهم طبيعية وممارستهم نشاطاتهم اليومية.

وأوضح أنه هناك قائمة انتظار وتكبر يوم بعد يوم، لافتا إلى أنها عملية مهمة وليست صعبة وتضيف لمنظومة زراعة الأعضاء في مصر والمنطقة، فتلك المنظومة قاطرة الطب في العالم وتحسن الممارسات والعلاقات الطبية وتساعد على العمل في فريق وتحسن الخلافات الطبية في وجهات النظر أثناء الممارسة الطبية لصالح الطب.

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أنه من الطبيعي أن يكون هناك نجاحات وأوقات صعبة ولا يجب أن يكون هناك يأس أو انكسار ومن يريد تحقيق نجاحات كبيرة عليه أن يتحمل.

ومن جهته، أكد الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، أن أسرة سحر ستحظى بكافة الخدمات الطبية المجانية مدى الحياة بمستشفى عين شمس التخصصي، مقدما فرصة عقود عمل بالمستشفى للشقيقين المتبرعين.

وأعلنت الجامعة ومستشفياتها عن كل التقدير والاحترام لعائلة سحر ربيع أول مريضة زراعة رئة من متبرع حى والمتبرعين.

وكانت جامعة عين شمس أعلنت الأسبوع الماضى عن وفاة سحر التي أجري لها أول حالة زراعة رئة من متبرع حي. وذلك عقب النجاح النسبي لمدة 3 أسابيع للمريضة، وفصلها عن أجهزة الإرواء الرئوي القلبي وأجهزة التنفس الصناعي الجزئي، وتفاعلها التام مع الجميع والبدء في البرنامج التأهيلي البدني للمساعدة علي الحركة والمشي، ولكن حدث تدهور مفاجئ وهو ما يحدث في مثل هذه الحالات بنسبة 30%؛ مما أدي إلي وضعها مرة أخري علي أجهزة التنفس الصناعي.

وقام الطاقم الطبي علي الفور بإجراء عدد من الفحوصات الطبية والتي أظهرت رفض جسم المريضة للرئة التي تمت زراعتها بشكل عنيف، على الرغم من تلقي أفضل العلاجات المتاحة بالعالم.

كما أعلنت جامعة عين شمس عن الاستمرار بعزيمة و صبر بالعلم والتدريب في برنامج زراعة الرئة لاحتياج المرضي و قائمة الانتظار التي لدينا وثقتنا في فريقنا الطبي لزراعة الرئة المتميز، والذي حصل علي أفضل تدريب وتجهيز مع أفضل التجهيزات الطبية بالبنية التحتية بمستشفيات الجامعة.

تفاصيل برنامج زراعة الرئة في مصر

- يوم 14 ديسمبر الماضي، خضعت سحر التي تقارب الثلاثين من عمرها للعملية الأولى من نوعها داخل مستشفى عين شمس التخصصي في القاهرة، حيث تبرع شقيقاها بفصي رئة.

- أجريت الجراحة داخل 3 غرف عمليات بالتوازي بحضور أطباء من 13 تخصصا، أبرزها أمراض الصدر وجراحة الصدر والتخدير والقلب والأوعية الدموية.

- يوم 29 ديسمبر، أعلنت جامعة عين شمس نجاح عملية زراعة الرئة رسميا بعد فصل جهاز الإرواء الطبي.

- شهدت حالة سحر تدهورا بعد رفض الجسم للرئة الجديدة قبل أن تتوفى لاحقا مطلع يناير الجاري.

- اجتمع رئيس جامعة عين شمس مع الفريق الطبي وأكد ضرورة استكمال مسار برنامج زراعة الرئة دون تعطيل.