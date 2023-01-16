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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وضع اللوحات الإرشادية علي الطريق الرئيسي لمدينة الحسنة بسيناء

تركيب لوحات ارشادية
تركيب لوحات ارشادية على الطريق الرئيسى لمدينة الحسنة

قرر  المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء،  وضع لوحات ارشادية على الطريق الرئيسي وإعادة إصلاح وكتابة اللوحات القديمة ووضعها فى مدخل المدينة لإرشاد المارة بالطرق الفرعية المؤدية إلى بعض قرى المركز والمدينة أو المدن الأخرى .

سلامة الجميع

وقال المحاسب سعدبغدادي،  أنه يتم وضع اللوحات الارشادية علي الطرق ، وذلك حرصا على سلامة الجميع أثناء السير على الطرق المؤدية إلى مدينة الحسنة والطرق التي تربطها بالمدن الأخرى   بناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

واكد رئيس مدينة الحسنة،   أنه  تقرر وضع اللوحات الارشادية علي الطرق الآتية  :
إتجاه الحسنة / القسيمة والحسنة / بغداد/  العريش واتجاه الحسنة / نخل والحسنة / صدر الحيطان.


وذلك لتعزيز السلامة المرورية ومخاطبة المارة بالاماكن التي يمر عليها من خلال الطريق وحرصاً على سلامة الجميع .

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الحسنة لوحات ارشادية الطرق مدينة

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