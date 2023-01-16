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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد دياب ينعي الشاعر ناصر الجيل

دياب
دياب

حرص الفنان محمد دياب، على نعي الشاعر الراحل ناصر الجيل، والدعاء له بعد تعرضه لازمه صحية مفاجأة.


وكتب محمد دياب، من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك: “لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك وحبايبك الأخ والصديق الشاعر/ناصر الجيل مع السلامة يا طيب نسألكم الدعاء”.

وفاة الشاعر ناصر الجيل وتشييع الجنازة اليوم

أعلنت الصفحة الرسمية للشاعر ناصر الجيل، وفاته عقب تعرضه لأزمة صحية.

وجاء المنشور كالتالي: "ان لله و ان اليه راجعون .. توفى الى رحمة الله تعالى الأستاذ ناصر الجيل وسيتم تشيع الجنازه بعد ظهر اليوم بمسجد كومباند تاون فالى بشارع الهدايه متفرع من المريوطية فيصل و شارع كعابيش الطابق الثالث طوابق فيصل.. ولا أراكم الله مكروه في عزيز لديكم".

وتعاون الشاعر ناصر الجيل، مع عدد كبير من المطربين من بينهم الفنانة أصالة، و نوال الزغبي، وأنغام، وراغب علامة، وغيرهم.

يذكر أن شارك الشاعر ناصر الجيل، في ألبوم أصالة الجديد "في قربك" بأغنية "حاجة متخصكش"، والتي قامت بطرحها مؤخرًا ضمن أغاني الألبوم، وهي من ألحان وتوزيع آدم حسين.وقال ناصر الجيل، في تصريح لـ"صدى البلد"  إنه قام بعرض الأغنية على أصالة بعد انتهائها بالفعل من اختيار كافة أغاني الألبوم، ولكنها أعجبت بها كثيرًا وتحمست لها وقررت ضمها إلى الألبوم، وأضاف أنها قامت بتسجيلها على الفور".

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