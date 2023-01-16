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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الشاعر ناصر الجيل وتشييع الجنازة اليوم

ناصر الجيل واصالة
ناصر الجيل واصالة

أعلنت الصفحة الرسمية للشاعر ناصر الجيل، وفاته عقب تعرضه لأزمة صحية.

وجاء المنشور كالتالي: "ان لله و ان اليه راجعون .. توفى الى رحمة الله تعالى الأستاذ ناصر الجيل وسيتم تشيع الجنازه بعد ظهر اليوم بمسجد كومباند تاون فالى بشارع الهدايه متفرع من المريوطية فيصل و شارع كعابيش الطابق الثالث طوابق فيصل
ولا اراكم الله مكروه في عزيز لديكم".

وتعاون الشاعر ناصر الجيل، مع عدد كبير من المطربين من بينهم الفنانة أصالة، و نوال الزغبي، وأنغام، وراغب علامة، وغيرهم.

يذكر أن شارك الشاعر ناصر الجيل، في ألبوم أصالة الجديد "في قربك" بأغنية "حاجة متخصكش"، والتي قامت بطرحها مؤخرًا ضمن أغاني الألبوم، وهي من ألحان وتوزيع آدم حسين.وقال ناصر الجيل، في تصريح لـ"صدى البلد"  إنه قام بعرض الأغنية على أصالة بعد انتهائها بالفعل من اختيار كافة أغاني الألبوم، ولكنها أعجبت بها كثيرًا وتحمست لها وقررت ضمها إلى الألبوم، وأضاف أنها قامت بتسجيلها على الفور".

كما كشف سرًا حول الأغنية حيث أكد أن أصالة تدخلت في تغير كوبلية داخل الأغنية، من خلال روئيتها المختلفة لشكل الأغنية مما جعله يعيد كتابته و العمل عليه مجدداُ مع الملحن أدم حسين، حتى وصلوا في نهاية الأمر إلى الشكل الذي يرضيها.وعبّر ناصر الجيل، عن سعادته البالغة في التعاون مع أصالة قائلًا:" العمل مع مطربة بحجم أصالة إضافة كبيرة لأي فنان، و هي من الشخصيات الجميلة في العمل حيث تستمع إلى جميع الأراء من قبّل فريق العمل ولا تتمسك برأيها فقط".

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ناصر الجيل الفنانة اصالة أنغام راغب علامة في قربك

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