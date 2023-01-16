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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 686 شاحنة و 26 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، 329 شاحنة و1 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 357 شاحنة و25 سيارة  .

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 ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 ودليلة بينما تغادر السفينة امل فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة. 

كما تم تداول 2200 طن بضائع و231 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1098 راكبا بموانيها .
 

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