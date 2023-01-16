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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مفاجأة بشأن الطعام الحار.. هل تساعد التوابل في إنقاص الوزن؟ خبيرة تكشف

التوابل
التوابل

كشفت كبيرة خبراء التغذية في وزارة الصحة بالعاصمة الروسية موسكو، عن مفاجأة صادمة تخص التوابل، قائلة: “للأسف هناك اعتقاد شائع مفاده أن إضافة التوابل والبهارات الحارة إلى الطعام يساعد على تخفيض الوزن.. ولكن في الواقع يمكن أن يساعد هذا فقط على الحفاظ على وزن الجسم الطبيعي وعملية التمثيل الغذائي".
 

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وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، كشفت انتونينا، كبيرة خبراء التغذية في وزارة الصحة بالعاصمة الروسية موسكو، أن التوابل الحارة «لا تساعد على تخفيض الوزن»، مشيرة إلى أن الكثيرين يعتقدون أنها تساعد على التخلص من الوزن الزائد.

أما من وجهة النظر الطبية، فيجب أن نفهم، على حد قول انتونينا، أن تناول الأطعمة الحارة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة أو الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي وغيره.

وأكدت ستارودوبوفا: «أنه للحفاظ على وزن طبيعي للجسم، من المفيد، عدا اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني يوميا، إضافة مختلف أنواع التوابل والبهارات لأنها تثري الطعام بنكهات وروائح مشهية.. والأهم من ذلك أنها تساعد على التقليل من استهلاك الملح في الطعام؛ الذي وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية يجب ألا يزيد على 5 جرامات في اليوم». 

ونوهت بأن «الفلفل الأحمر الحار الذي يحتوي على مادة الكابسايسين القلوية الطبيعية، له تأثير محفزِ لأعضاء الجهاز الهضمي يساعد على تطبيع التمثيل الغذائي للدهون، كما أن له تأثيرا إيجابيا بعملية التمثيل الغذائي». 

لكنها تستدرك قائلة «مع ذلك، لا ينصح حتى الأشخاص البالغين الأصحاء باستهلاك أكثر من 10- 15 غراما من الفلفل الطازج و 0.2 - 0.5 جرام من الفلفل الحار الجاف يوميا».

التوابل تخفيض الوزن

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