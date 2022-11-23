3 توابل تساعد على تدفئة الجسم في الشتاء

الأيام الباردة، يحتاج الجسم فيها إلى مزيد من التدفئة، ويصبح هذا ممكنًا فقط عندما تستهلك طعامًا وشرابًا ساخنًا بطبيعته؛ وهو ما يجعل الخبراء يوصون بشرب مشروبات مغلية بدلاً من الشاي العادي خلال فصل الشتاء.

وننشر في السطور التالية أفضل 3 مشروبات صحية تساعد على التدفئة خلال فصل الشتاء..

زنجبيل

ووفقًا لدراسة نُشرت في NCBI ، يعمل الزنجبيل على منع نزلات البرد والتهاب الحلق والمخاط والالتهابات في الجسم.

ويحتوي الزنجبيل على خصائص طبية مثل مضادات الأكسدة والالتهابات والبكتيريا والفيروسات ، مما يجعله دواء أفضل للطقس البارد.

قرفة

القرفة من التوابل الحارة، لذلك ينصح الخبراء بتناولها في البرد إلى جانب ذلك، للقرفة خصائص مضادة لمرض السكري، والتي تعمل على إبقاء مستوى السكر في الدم طبيعيًا بصرف النظر عن ذلك.

وتحتوي القرفة أيضًا على خصائص طبية مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، والتي تحمي الجسم من السرطان وأمراض الجهاز الهضمي والالتهابات وما إلى ذلك.

عرق السوس

عرق السوس هو عشب يستخدم منذ العصور القديمة يحتوي العرقسوس على خصائص تتراوح بين مطهر ومضاد لمرض السكر وخواص مضادة للأكسدة ومحاربة أمراض الجهاز التنفسي والكبد. بصرف النظر عن ذلك ، يقول الخبراء أن عرق السوس يساعد في زيادة الكولسترول الجيد ، وفقدان الوزن ، كما يساعد في علاج التهاب الحلق والسعال.

مشروب الشتاء الخارق

زنجبيل قرفة عرق السوس

لصنع هذا المشروب الشتوي الرائع، اترك قطعة من عرق السوس والزنجبيل والقرفة منقوعة في الماء لمدة 3-4 ساعات اغليها الآن في وعاء لمدة 5-10 دقائق ثم قم بترشيحه واستهلاكه.

متى تشربه؟

يقول الخبراء إنه يمكنك شربه بدلاً من شاي المساء فقط احرص على عدم وضع أوراق الشاي فيه يمكن تناول هذا المشروب مرتين في اليوم في الصباح والمساء.