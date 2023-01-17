عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شلال مياه ضخم.. ظاهرة طبيعية نادرة تظهر فى المدينة المنورة |شاهد

شلال المدينة المنورة
شلال المدينة المنورة

تشهد بعض مناطق المملكة العربية السعودية مع هطول الأمطار بكثافة، انتشارا للسيول والشلالات في بعض المناطق الوعرة، خصوصا تلك التي تحتوي على جبال ووديان.

وفي هذا الإطار ظهر شلال كبير ناتج عن سيول قوية تجمعت بسبب مياه الأمطار في منطقة المدينة المنورة.

ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، اليوم الثلاثاء، فيديو أظهر "لقطات جوية إبداعية، ومشاهد خلابة وساحرة لشلال السليمية في المدينة المنورة".


ويظهر الفيديو كميات ضخمة من الماء وهي تجري عبر الشلال إلى ما يشبه الوادي الصخري.

وفي سياق متصل، نشر المصور الجوي، رائد العوفي، قبل أيام فيديو مصور من الجو للشلال نفسه.


وقال العوفي تعليقا على الفيديو "تصوير جوي شلال السليمية.. من أجمل شلالات منطقة المدينة.. يقع شمال الشقرة 15 كيلومتر".

لقطات هزت السعودية .. لحظة إنقاذ شخصين من سيول المدينة المنورة |شاهد

بعد أمطار الخير.. معجزة مناخية تظهر في جبال مكة.. فيديو وصور

هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية السعودية لقطات جوية شلال السليمية المدينة المنورة هطول الأمطار السيول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحيل فيريرا عن الزمالك .. مرتضى منصور يحسم الجدل

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم بعد الشهادات الجديدة

بعد بيان البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

تضحية مالية كبيرة جدا.. عدلي القيعي يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

اللي زيك يتشال على الراس.. حكاية مشهد لـ عبدالشافي أبكى ملايين الزملكاوية| شاهد

4 جنيهات.. أسباب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء

ماذا نقرأ في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

بشرى سارة.. منح استثنائية ومعاشات مؤقتة بالقانون لهؤلاء| الخطوات والشروط

ترشيحاتنا

فقد 40 جنيها.. تراجع فى أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وعيار 21 مفاجأة

أمطار غزيرة تفوق القدرة الاستيعابية وهبوط أرضي في الطرق.. ماذا يحدث بالكويت؟

ضخ كميات وفيرة.. الحكومة تنفي اختفاء بعض السلع الغذائية من الأسواق

شلال مياه ضخم.. ظاهرة طبيعية نادرة تظهر فى المدينة المنورة |شاهد

الأعلى للجامعات الخاصة: الأولوية في القبول بتنسيق الترم الثاني لأسبقية التقدم والأعلى مجموعًا

هات الفلوس اللي أخدتها وامشي| عبدالحليم علي يفتح النار على لاعبي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. نوال الزغبي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

منتشر بين الشباب.. أفضل الطرق للتحكم في مقاومة الأنسولين

لوك الولادة.. سيدة تثير ضجة بجمالها من غرفة العمليات

6 علامات مبكرة للخرف عند النساء يجب أخذها على محمل الجد

فيديو

الاستحمام بالماء المثلج.. أغرب طريقة لتعبد اليابانيين أمام ضريح| فيديو

مؤلم.. راكب يوثق لحظات وفاته خلال تحطم طائرة نيبال| فيديو

تفاصيل القبض على أخطر زعماء المافيا في إيطاليا/ فيديو جراف

صدمة الكاف.. سر استبعاد الزمالك من دوري السوبر الإفريقي .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ