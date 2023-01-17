شلال مياه ضخم.. ظاهرة طبيعية نادرة تظهر فى المدينة المنورة |شاهد

تشهد بعض مناطق المملكة العربية السعودية مع هطول الأمطار بكثافة، انتشارا للسيول والشلالات في بعض المناطق الوعرة، خصوصا تلك التي تحتوي على جبال ووديان.

وفي هذا الإطار ظهر شلال كبير ناتج عن سيول قوية تجمعت بسبب مياه الأمطار في منطقة المدينة المنورة.

ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، اليوم الثلاثاء، فيديو أظهر "لقطات جوية إبداعية، ومشاهد خلابة وساحرة لشلال السليمية في المدينة المنورة".



ويظهر الفيديو كميات ضخمة من الماء وهي تجري عبر الشلال إلى ما يشبه الوادي الصخري.

وفي سياق متصل، نشر المصور الجوي، رائد العوفي، قبل أيام فيديو مصور من الجو للشلال نفسه.



وقال العوفي تعليقا على الفيديو "تصوير جوي شلال السليمية.. من أجمل شلالات منطقة المدينة.. يقع شمال الشقرة 15 كيلومتر".