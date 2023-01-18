برلمانية: الأزمة العالمية الحالية أثرت على اقتصاد العالم ومنها مصر

قالت النائبة هالة أبو السعد ، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، إن الأزمة العالمية الحالية، والتي أعقبت أزمة كورونا وتداعياتها التي أثرت علي اقتصاد العالم ومنها مصر بالطبع، يلزمنا تبيسط الإجراءات للمشروعات الصغيرة ،وخاصة عربات الطعام المتنقلة.

وأضافت أبو السعد، خلال لقائها مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء ، أن هناك حاجة إلي مليون فرصة عمل سنوياً وهذا يستلزم دعم المشروعات الصغيرة ، مشيرة إلى أن هناك 7 الأف شاب تقدم علي عربة الطعام المتنقلة في بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والتنمية المحلية بشأن عربات الطعام المتنقلة أي بمعدل 700 أو 800 طلب.

وتابعت :" تعديلات القانون للتسهيل الإجراءات وتوفير فرص عمل مشيراً أن اللجنة تدرس إدخال تعديلات كتخفيض قيمة فواتير الكهرباء لتكون مثل الإستهلاك المنزلي وتخفيض الرسوم للترخيص" ، موضحة انه سيتم وضع آلية للمسافات بين عربات الطعام المتنقلة ، وإننا لا نمانع من ان كل محافظة تختار شكل محدد للعربة بحيث تحافظ علي الهوية البصرية لكل محافظة.