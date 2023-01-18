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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية: الأزمة العالمية الحالية أثرت على اقتصاد العالم ومنها مصر

هالة أبو السعد
هالة أبو السعد

قالت النائبة هالة أبو السعد ، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، إن الأزمة العالمية الحالية، والتي أعقبت أزمة كورونا وتداعياتها التي أثرت علي اقتصاد العالم ومنها مصر بالطبع، يلزمنا تبيسط الإجراءات للمشروعات الصغيرة ،وخاصة عربات الطعام المتنقلة.

 

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وأضافت  أبو السعد، خلال لقائها مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء ، أن هناك حاجة إلي مليون فرصة عمل سنوياً وهذا يستلزم دعم المشروعات الصغيرة ، مشيرة إلى أن هناك 7 الأف شاب تقدم علي عربة الطعام المتنقلة في بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والتنمية المحلية بشأن عربات الطعام المتنقلة  أي بمعدل 700 أو 800 طلب.

 

 وتابعت :" تعديلات القانون للتسهيل الإجراءات وتوفير فرص عمل مشيراً أن اللجنة تدرس إدخال تعديلات كتخفيض قيمة فواتير الكهرباء لتكون مثل الإستهلاك المنزلي وتخفيض الرسوم للترخيص" ، موضحة انه سيتم وضع آلية للمسافات بين عربات الطعام المتنقلة ، وإننا لا نمانع من ان كل محافظة تختار شكل محدد للعربة بحيث تحافظ علي الهوية البصرية لكل محافظة.

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