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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أعراض تشبه الأنفلونزا|كيف تعرف إذا كنت مصابًا بنزلة برد أو مرض أكثر خطورة؟

صدى البلد

يعد سيلان الأنف والتهاب الحلق والاحتقان والعطس والسعال هي بعض أعراض البرد التي تؤثر على صحة الناس في الشتاء والذي يتم علاجها من تلقاء نفسها في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام فقط. ومع ذلك، إذا كان الأمر أكثر خطورة، فيجب توخى الحذر ولكن  وفقا لموقع هيلث إليك  كيف تعرف ما إذا كنت مصاباً بنزلة برد أو شيء أكثر خطورة يحتاج إلى رعاية طبية؟

1. ما مدى ارتفاع درجة الحرارة أو استمرارها؟

 اتصل بالطبيب إذا كانت درجة حرارتك 103 فهرنهايت


مع نزلات البرد، عادة لا تصاب بالحمى مع الزكام وفي بعض الأحيان، يمكن أن يعاني البالغون والأطفال من حمى  مع ارتفاع تدريجي في درجة حرارة جسمك، حمى تصل إلى 101 درجة أو أعلى، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة ب COVID أو الأنفلونزا أو عدوى بكتيرية أو التهاب الحلق

2. هل تعاني من ألم في الصدر وضيق في التنفس؟


يشير السعال إلى الإصابة بنزلات البرد. ولكن إذا كان شديدًا، مصحوبًا بضيق في التنفس، وأزيز أو ألم في الصدر، فقد يكون شيئًا أكثر خطورة مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.
في وقت سابق من جائحة COVID-19، يمكن أن يتسبب فيروس SARs-CoV-2 أيضًا في إصابة الجهاز التنفسي السفلي، مما يؤثر على الرئتين ويؤدي إلى مضاعفات تنفسية حادة. ومع ذلك، مع ظهور Omicron - نسخة أكثر اعتدالًا من الفيروس - تقل احتمالية ظهور أعراض COVID الشديدة.


3. هل تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي؟


مشاكل المعدة ليست شائعة مع نزلات البرد.. لذلك، إذا كنت تعاني من الغثيان أو فقدان الشهية أو الإسهال أو القيء، فقد يكون الأمر أكثر خطورة مثل الأنفلونزا.. بصرف النظر عن الأعراض الشبيهة بالبرد، فإن أمراض الجهاز الهضمي شائعة مع الإنفلونزا وفيروس COVID.
 

 

درجة الحرارة ارتفاع درجة الحرارة ألم في الصدر ضيق فى التنفس

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