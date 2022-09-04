عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فتاة بريطانية تتحول من مريضة فقدان شهية إلى لاعبة كمال أجسام

سكارليت ويلسون
سكارليت ويلسون

استطاعت امرأة كانت مصابة بمرض  فقدان الشهية حين كانت بعمر المراهقة، أن تستعيد صحتها وتصبح لاعبة كمال أجسام.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"، أصيبت سكارليت ويلسون باضطراب الأكل بعد معاناتها من الاكتئاب في سن الثانية عشرة عندما تعرضت للتنمر في المدرسة.

من فقدان للشهية لاعبة كمال أجسام

وبعد قضاء "سكارليت " بعض الوقت في مصحة للأمراض النفسية، بدأت في ممارسة التمارين الرياضية وشاركت في مسابقات كمال الأجسام.

 سكارليت ويلسون


قالت سكارليت: "كنت أعاني من اكتئاب، كان من الصعب حقًا التعامل مع زملائي بالمدرسة في مثل هذه السن المبكرة وبدأت في إيذاء نفسي".

تجاوز محنتها

تقول سكارليت إن المتنمرين كانوا سيئين للغاية لدرجة أنها على الرغم من تغلبها على الاكتئاب، فقد طورت "آلية تأقلم أخرى غير صحية" في شكل فقدان الشهية، وانتهى بها الأمر في المستشفى مصابة بسوء التغذية في سن الرابعة عشرة.

 سكارليت ويلسون

بدأت سكارليت في ممارسة الرياضة، وعندما أصبحت أقوى، بدأت في تناول المزيد من الطعام.

وأضافت: “كنت أمارس الرياضة أربع ساعات في اليوم، لكنني الآن في مكان أفضل بكثير”، لافتة إلى أن "كمال الأجسام يتطلب أيضًا أن آكل أكثر من أي وقت مضى لبناء عضلاتي والحفاظ عليها".

شابة فقدان الشهية كمال أجسام ديلي ستار باضطراب الأكل لاعبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ميكيسوني.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

بطلت تاكل 3 حاجات.. ما سر فقدان هنادي مهنا 30 كيلو من وزنها ؟

كله إلا قطع العيش.. كيف تطور الخلاف بين رضا عبد العال والخطيب؟

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 4-9-2022

سواريش يكشف 5 نقاط عن الأهلي وأزمة تهديده للناشئين وهجومه على الخطيب

عاجل .. سيراميكا كليوباترا يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

شوبير يصدم عشاق الزمالك بشأن صفقة لاعب فيوتشر

ركب الصاروخ.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الأحد 4-9-2022

موضوعات متعلقة

ضيّع نفسه.. قصة أشهر كوميديان أمريكي أصيب بالإيدز بسبب شهواته

ملياردير بريطاني يتخلى عن زوجته من أجل لاجئة أوكرانية

اكتشاف هيكل عظمي لمصاصة دماء مثبتة بمنجل في بولندا | صور

شك في تحرشه بصديقته.. شاب يضرب مسنًا ويتركه ميتاً بأحد شوارع مانشستر

شاهد| صاحبة أكبر شفاه بالعالم.. لن تصدق شكلها

جنون السوشيال ميديا.. 5 بريطانيون يشعلون النار برؤسهم ليحصدوا 3 ملايين مشاهدة

ذكري أكبر كارثة طيران بالعالم .. طائرة تصطدم بسيارة والضحايا 63 شخصًا

رغم وفاتها.. وسيطة روحانية: الأميرة ديانا أنقذت حياة حفيدها آرتشي من حريق بغرفته

ترشيحاتنا

أسابيع حرجة .. لماذا يتوجه رئيس الموساد الإسرائيلي إلى واشنطن غدا؟

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 1115 جنيهاً

خوفا من كارثة .. روسيا تجعل أوروبا تتصبب عرقا بسبب أزمة الطاقة

كارثة تهدد اقتصاديات دول العالم الثالث ..تداعيات وقف تدفق الغاز الروسي لأوروبا

بعد واقعة مطعم البرنس.. تعرف على حالات غلق المحال العامة طبقا للقانون

السيسي يوجه بمراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل وتقديم حوافز مالية إضافية لدعم الفلاحين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إهداء زوجها دراجة نارية.. 10 صور جريئة لـ زوجة أحمد سعد

بالمايوه والشورت.. منة فضالي بإطلالات جريئة ومثيرة في عيد ميلادها |شاهد

بإطلالة تكشف خسارتها الشديدة للوزن.. رضوى الشربيني تنشر صورا جديدة| شاهد

ملابس جريئة وأسعار خرافية.. إطلالات أثارت ضجة لـ درة بمهرجان فينيسيا

فيديو

بسبب إليسا.. الملحن زياد برجي يقع في ورطة بعد طرح أغنية أنا وبس

يتابعها ويعجب بإطلالتها.. دينا أيمن تكشف حقيقة خطوبتها لـ أبوهشيمة |فيديوجراف

غيّر اسمه بسبب التنمر|كاظم الساهر يكشف أسرارًا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات|فيديوجراف

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ