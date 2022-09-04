فتاة بريطانية تتحول من مريضة فقدان شهية إلى لاعبة كمال أجسام

استطاعت امرأة كانت مصابة بمرض فقدان الشهية حين كانت بعمر المراهقة، أن تستعيد صحتها وتصبح لاعبة كمال أجسام.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"، أصيبت سكارليت ويلسون باضطراب الأكل بعد معاناتها من الاكتئاب في سن الثانية عشرة عندما تعرضت للتنمر في المدرسة.

من فقدان للشهية لاعبة كمال أجسام

وبعد قضاء "سكارليت " بعض الوقت في مصحة للأمراض النفسية، بدأت في ممارسة التمارين الرياضية وشاركت في مسابقات كمال الأجسام.

سكارليت ويلسون



قالت سكارليت: "كنت أعاني من اكتئاب، كان من الصعب حقًا التعامل مع زملائي بالمدرسة في مثل هذه السن المبكرة وبدأت في إيذاء نفسي".

تجاوز محنتها

تقول سكارليت إن المتنمرين كانوا سيئين للغاية لدرجة أنها على الرغم من تغلبها على الاكتئاب، فقد طورت "آلية تأقلم أخرى غير صحية" في شكل فقدان الشهية، وانتهى بها الأمر في المستشفى مصابة بسوء التغذية في سن الرابعة عشرة.

سكارليت ويلسون

بدأت سكارليت في ممارسة الرياضة، وعندما أصبحت أقوى، بدأت في تناول المزيد من الطعام.

وأضافت: “كنت أمارس الرياضة أربع ساعات في اليوم، لكنني الآن في مكان أفضل بكثير”، لافتة إلى أن "كمال الأجسام يتطلب أيضًا أن آكل أكثر من أي وقت مضى لبناء عضلاتي والحفاظ عليها".