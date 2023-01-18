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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جديدة لـ سلاف فواخرجي في شوارع تونس تلفت الأنظار |شاهد

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

خطفت الفنانة سلاف فواخرجي، أنظار جمهورها فى صور جديدة لها من تونس، نشرتها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وظهرت “سلاف” بإطلالة كاجوال جذابة خلال قضاء أجازتها الشتوية حيث ارتدت توب لبني، مع بنطال جينز أنيق ومن الناحية الجمالية، اعتمدت علي مكياج ناعم واختارت تسريحة شعر مميزة .


السيرة الذاتية لسلاف فواخرجي 


 ممثلة سوريّة اشتُهرت بعدة أدوارٍ مميزة كأسمهان وكليوباترا.. كما أنها خريجة كلية الآداب قسم الآثار، بدأت مشوارها الفني عندما كانت في السنة الثالثة من كلية الآداب حيث قدمها المخرج “ريمون بطرس” حين لعبت دور البطولة في فيلم “الترحال”، لتبدأ الأدوار بالانهيال عليها، وسجلت حضورًا على الساحة الفنية لأدائِها وجمالها.

 

الحياة الشخصية لسلاف فواخرجي 

وتزوجت من المخرج والممثل السوري وائل رمضان منذ عام 1999، حيث تعرفت عليه خلال دورها في مسلسل الجمل في نفس العام، وفي عام 2004 انفصلا، ولكن عادا مجددًا، ولديهما ابنان هما "حمزة" و"علي".

 

أحدث أعمال سلاف فواخرجي 

ومن ناحية أخرى، شاركت سُلاف فواخرجي، فى سباق رمضان 2022، بالمسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

 

يذكر أن مسلسل "مع وقف التنفيذ" ضم مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سُلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة.

 

 

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إطلالة كاجوال سلاف فواخرجي مسلسل مع وقف التنفيذ فى شوارع تونس اطلاله جديده

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