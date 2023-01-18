سوق المستعمل| أوبترا أوتوماتيك بـ195 ألف جنيه.. صور

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة أنواع مختلفة من إصدارات السيارات التي تناسب احتياجات المواطنين ودخولهم الشهرية، وتساعدهم علي الذهاب الي أعمالهم بمنتهي السهولة وبأقل تكلفة، ومن هذه السيارات شيفروليه اوبترا موديل 2006، التي نالت علي أعجاب المصريين بفضل ما تتميز به منها، سعرها المتوسط، وتوافر قطع غيارها، وانخفاض استهلاكها للوقود.

سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2006

مواصفات سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2006

تستمد سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2006 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة للبيع باللون الفضي، وقامت السيارة بقطع مسافة 171 ألف/كم، يوجد بالسيارة دهانات خارجية ولا يوجد بها دهانات داخلية، ويود بها رخصة سارية لمدة عام، وتحتوي علي كاوتش جديد، وجنوط جديدة.

سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2006

زودت مقصرة سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2006 بالعديد من التجهيزات منها، تكيف، وفرش أرضيات من الجلد، وزجاج حراري، ووحده رفع كهربائية، وفرش مقاعد من الجلد، وزجاج كهربائي، وكونسول وسطي أمامي، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة، ودرج تخزن أمامي، ومساحات تخزين إضافية بالأبواب الجانبية، وأحزمة أمان، وإضاءة داخلية للقراءة، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وساعة ديجيتال صغيرة تم تثبيتها بالتابلوه الأمامي، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة.

سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2006

تظهر سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2006 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة شيفروليه، و4 جنوط للكاوتش، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بلون السيارة كهربائية، ومقابض أبواب خارجية بلون السيارة، وجرائد تم تثبيتها في منتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه علي الحقيبة الخلفية للسيارة.

سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2006

سعر سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2006

تباع سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2006 بسعر 195 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .