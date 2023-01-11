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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوبترا وكابتيفا ..أسعار موديلات شيفروليه 2023 في مصر

شيفروليه
شيفروليه

تشتهر العديد من شركات السيارات داخل السوق المصرى ، من حيث اعتماد المواطنين عليها واعتماديتها وتوافر قطع الغيار لها ، ومن بين هذه الشركات تاتى شركة شيفروليه كاحد اكبر شركات السيارات مبيعا فى مصر .

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وتختلف طرازات شركة شيفروليه ما بين السيدان والـ SUV والفان ، وخلال التقرير التالى سنتعرف على أسعار موديلات شيفروليه 2023 داخل السوق المصرى باخر تحديث للاسعار طبقا لاعلان وكيلها المحلى .

 

1- شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

تعتمد السيارة شيفروليه اوبترا 2023 على محرك بقوة 110 أحصنة، وعزم اقصى للدوران 146 نيوتن/متر، سعة 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عن طريق ناقل سرعات  أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات.

وتصل السرعة القصوى للسيارة شيفروليه اوبترا 2023 إلى 170 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 13.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الاستعداد والسكون 0.

 

اما عن اسعار شيفروليه أوبترا :

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 208,500 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT W ACCESSORIES 2022 بسعر 215,500 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 270,500 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY W ACCESSORIES 2022 بسعر 277,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 358,500 جنيه

 

2- شيفروليه ماليبو

شيفروليه ماليبو

تستمد السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2022 قوتها من خلال محرك تيربو رباعي الأسطوانات، بسعة 2000 سي سي، يولد قوة تصل الى 250 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 353 نيوتن متر، و تصل السرعة القصوى نحو 250 كيلومتر في الساعة، وتصل كفاءة المحرك في استهلاك الوقود الى 14.2 كم/لتر، 

وتتسارع السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2022 من وضعية السكون حتى سرعة 100 كيلومتر خلال 6.5 ثانية ، و تبلغ سعة الخزان 60 لتر .

 

اما عن اسعار شيفروليه ماليبو :

- أوتوماتيك / LS 2022 بسعر 426,500 جنيه

- أوتوماتيك / LT 2022 بسعر 489,900 جنيه

 

3- شيفروليه كابتيفا

شيفروليه كابتيفا

تستمد السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 ، قوتها من خلال محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 148 حصانا، مدعوم بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر.

 

اما عن اسعار شيفروليه كابتيفا : 

- أوتوماتيك / LS 2022 بسعر 579,990 جنيه

- أوتوماتيك / LT 2022 بسعر 599,990 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIER 2022 بسعر 639,990 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIER (7SEATS) 2022 بسعر 659,990 جنيه

 

4- شيفروليه فان  N300 

شيفروليه فان  N300 

تعتمد السيارة شيفروليه فان موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 85 حصانا، بالاضافة إلى 108 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة ناقل سرعات "مانيوال".

اما عن اسعار شيفروليه فان :

 - الفئة الاولى بسعر 246 الف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 279 الف جنيه.

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