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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منح إدارة عربات النوم و الملحقة بالقطارات للشركة المصرية للتغذية

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء – مبدئيا، لحين المراجعة من مجلس الدولة - على منح إدارة وتشغيل عربات النوم بأنواعها وعربات النادي الملحقة بقطارات النوم، وكذلك بوفيهات القطارات المكيفة بجميع أنواعها (VIP- اسباني- فرنساوى- روسي)، وكذلك المطبخ المخصص لتجهيز الوجبات والموجود بورش فرز القاهرة، و إدارة بعض الأكشاك الموجودة على الأرصفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى الشركة المصرية للتغذية والخدمات "أبيلا مصر".
يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته مع القطاع الحكومي في النشاط الاقتصادي ومن ضمنها أنشطة النقل، وقيام وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتطوير أصول وخدمات مرفق السكك الحديد بغرض رفع كفاءتها وتعظيم ايراداتها.
وتم التأكيد على ضرورة وضع المعايير الخاصة بتحديد مقابل الخدمات التى سيتم تقديمها.

الوزراء عربات النوم الشركة المصرية للتغذية

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