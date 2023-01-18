الرقابة المالية: 4.1 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر

كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو حجم نشاط التمويل العقاري خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022 بنسبة 71.53% .



وأوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الربع الثالث من 2022 ،أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بلغ 4.181 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو- سبتمبر 2022، مقابل 2.4مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق ، بزيادة 71.5%.

واضافت الرقابة المالية أن عدد عقود التمويل العقاري وصل إلى 2949 عقد خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، مقابل 1702 عقد خلال نفس الفترة فى 2021، بمعدل نمو 73.2%.

وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن استحواذ العقود أصحاب الدخل الشهرى أكبر من 3500 جنيه على النصب الأكبر والتى بلغت 88.6% من إجمالى العقود خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022، فيما استحوذت عقود أصحاب الدخل الشهرى حتى 2500 جنيه على 3% .



وأعلنت الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء شركات التمويل العقاري خلال 2021، والتى بلغت 8.1 مليار جنيه مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل نمو بلغ 138.2%.