عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 4.1 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر

هيئة الرقابة المالية-
هيئة الرقابة المالية- أرشيفية

كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو حجم نشاط التمويل العقاري خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر  2022 بنسبة 71.53% .


وأوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الربع الثالث من 2022 ،أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بلغ 4.181 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو- سبتمبر 2022، مقابل 2.4مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق ، بزيادة 71.5%.

اتحاد المستثمرين يشيد بقرارات توحيد جهة تخصيص الأراضي الصناعية

وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير اليابان تعزيز فرص الشراكة والتعاون الاقتصادي

واضافت الرقابة المالية أن عدد عقود التمويل العقاري وصل إلى 2949 عقد خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، مقابل 1702 عقد خلال نفس الفترة فى  2021، بمعدل نمو 73.2%.

وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن استحواذ العقود أصحاب الدخل الشهرى أكبر من 3500 جنيه على النصب الأكبر والتى بلغت 88.6% من إجمالى العقود خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022، فيما استحوذت عقود أصحاب الدخل الشهرى حتى 2500 جنيه على 3% .


وأعلنت الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء شركات التمويل العقاري خلال 2021، والتى بلغت  8.1 مليار جنيه مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل نمو بلغ 138.2%.

الرقابة المالية الانشطة المالية غير المصرفية هيئة الرقابة المالية التمويل العقاري الأنشطة المالية شركات التمويل العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يضع الزمالك في ورطة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

لممارسة الرذيلة وسط القصب.. حيلة شيطانية أنهت حياة ضحية سوهاج| تفاصيل

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بسبب برونو سافيو

درجة الحرارة صفر.. أجواء شديدة البرودة وثلوج على سانت كاترين| الطقس

الحكومة: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بهذه المناسبة

ترشيحاتنا

التموين : تحرّك رسمي من الدولة لاستقرار سعر الأرز | فيديو

المبعوث الأمريكي للمناخ يثير جدلا واسعا في دافوس بخطابه "الساخر"

في كل منزل | صلاحية مهمة تمنحها التموين لكل مواطن ..فيديو

كلّها أيام .. بشرى بشأن أسعار الدواجن | فيديو

التموين: مفيش زيادة في سعر العيش وننتج 100 مليار رغيف سنويا.. فيديو

هل الهدايا لصاحب المناسبة تعد دينًا ؟.. اعرف الإجابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إللي بتعرف ترقص .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا أمام الفرن

بعد تصدرها التريند.. 10 صور آثارت الجدل لشيرين رضا| شاهد

اتضحك عليه.. القصة الكاملة لتورط لاعب الإسماعيلي مع شركة مراهنات محظورة

تأثيرات ضارة.. ماذا يفعل الدجاج المقلي بجسم الإنسان؟

فيديو

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

لغير حاملي بطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن منظومة كارت العيش الحر

هتخلي تحليل المخدرات إيجابي .. تحذير مهم من أنواع لأدوية البرد |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ