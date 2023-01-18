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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود جريء.. أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي |شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هيفاء في الصور وهي ترتدي جمبسوت أسود وشعرها الأسود المنسدل على الأكتاف ومكياج ناعم أبرز جمالها.

يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة هيفاء وهبي فيلم «أشبا أوروبا» بطولتها أمام أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، باسم سمرة، تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبوالسعود، شريف يسري، إنتاج محمد الوزيري، إخراج محمد حماقي.


يدور في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حيث يجسد أبطاله هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر شخصيات توأم، ما يعني أنهم سيقدمون 6 شخصيات مختلفة.

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