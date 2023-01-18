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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 2.6 مليار جنيه حجم نشاط التخصيم خلال سبتمبر الماضي

هيئة الرقابة المالية-
هيئة الرقابة المالية- أرشيفية

 

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال سبتمبر  الماضي بنسبة138.3 % لتصل إلى 2.6مليار جنيه مقابل 1.1مليار جنيه بالشهر المقارن خلال عام 2021.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال  سبتمبر 2022 موزعة على 1.7 مليار جنيه مع حق الرجوع، مقارنة 639 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنمو 175.5%.

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فيما بلغت حجم الأوراق المخصمة خلال سبتمبر 2022 موزعة على880.7 مليون جنيه بدون حق الرجوع، مقابل 496 مليون جنيه خلال سبتمبر 2021 بارتفاع 87.7%


وأوضحت هيئة الرقابة المالية  أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 521 شركة بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 422شركة مقارنة الفترة المماثلة في عام 2021 بنمو 23.5%.


وتستهدف الرقابة المالية خلال المرحلة الثانية من ستراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022)  رفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم من حوالي 18.2 مليار جنيه حاليًا إلى 40 مليارا بحلول عام 2026.

الرقابة المالية الانشطة المالية غير المصرفية الأنشطة المالية 6 مليون جنية الأوراق المخصمة

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