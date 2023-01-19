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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كرم جبر: قمة القاهرة هدفها إنقاذ القضية الفسلطينية

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تحديد السعر العادل للسلع سيؤدي إلى حدوث إنفراجات في العديد من الأزمات، مشددا على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعة.

وأكمل “كرم جبر” خلال حواره ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”،: تقديم مبلغ مجزي للفلاح، سيساهم كثيرا في تشجيعه على زيادة الزراعة، والتي سيترتب عليها تقليل الفجوة الإستيرادية

وشدد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن زيادة سعر إردب القمح المحلي يأتي تشجيعًا للمنتج المصري.


 ونوة بأن القمة الثلاثية، التي تعرف بـ قمة القاهرة هدفها إنقاذ البقية الباقية من القضية الفسلطينية، ,لتنسيق الجهود العربية خاصة وأن المنطقة تتعرض لتحديات تتطلب جهد عربي مشترك بين مصر والأردن ودول خليجية.


 ولفت إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية اندلعت لتبقى.. ومبادرات الدولتين للسلام يطلق عليها "السلام المستحيل، كما أن الدولة بدأت تتحرك مؤخرا لتقليل حدة آثار التداعيات السلبية للحرب الروسية  الأوكرانية.
 

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