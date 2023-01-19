يشبه مريلة المدرسة.. سعر فستان أصالة يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا صور الفنانة أصالة، في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتألقت أصالة، مرتدية فستان قصير وأنيق باللون الرمادي والكاروهات، وتميز الفستان بتفصيلة أنيقة ولافته تكشف جمالها ورشاقتها .

وتداول رواد السوشيال ميديا، أن سعر فستان أصالة هو 125 ألف جنية مصري.

وعلق العديد من المتابعين، أن الفستان يشبة مريلة المدرسة، ومن الناحية الجمالية أعتمدت أصالة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت أصالة، تسريحة شعر مميزة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وإليكم صور أصالة