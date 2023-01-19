50 امرأة.. نساء بوركينا فاسو المختطفات يهربن من الجماعات الإرهابية |تفاصيل

اختطفت جماعات مسلحة مجهولة ما لا يقل عن 50 امرأة وفتاة في 12 و13 يناير بينما كن يبحثن عن الطعام في منطقة في بوركينا فاسو يقال إنها تخضع لحصار من قبل الجماعات الإرهابية.

وتمكنت بعض النساء اللواتي اختطفن الأسبوع الماضي في منطقة الساحل في بوركينا فاسو من الفرار إلى منازلهن في بلدة أربيندا.

وورد أن عشرات النساء اختطفن من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة.

وقالت إحدى الناجيات لوسائل الإعلام إنها تمكنت مع طفلها المربوط إلى ظهرها وعدد قليل من النساء والفتيات المختطفات الأخريات من الفرار من المسلحين عبر الغابة.

وقالت الفتاة البالغة من العمر 20 عاما، والتي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن الإرهابيين المرتبطين بداعش والقاعدة اختطفوها بينما كانت تجوب الأدغال بحثا عن الطعام بالقرب من البلدة.

وأضافت: “في صباح اليوم التالي جمعونا مرة أخرى ... في هذه اللحظة قرر البعض منا المخاطرة. أولئك الذين كانوا محظوظين تمكنوا من الفرار»، مشيرة إلى أن والدتها البالغة من العمر 40 عاما كانت من بين أولئك الذين ما زالوا في أيدي المسلحين.

وروت هاربة آخر أن الإرهابيين قسموا النساء الأسيرات إلى مجموعات وأجبروهن على رعاية الأغنام المسروقة لإخفاء أنشطتهن.