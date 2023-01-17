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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تدعو لإعادة 50 امرأة مخططفة في بوركينا فاسو دون شروط

صدى البلد

  أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء اختطاف متطرفين لأكثر من 50 امرأة بالقرب من أربيندا في منطقة الساحل في بوركينا فاسو يومي 12 و13 يناير الجاري. 


وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الثلاثاء/ - ضرورة إعادة المختطفين بأمان، على الفور، دون قيد أو شرط، مشددة على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الواقعة وتطبيق أقصي عقوبة بموجب القانون.


وكانت حكومة بوركينا فاسو قد أعلنت - أمس - أن مسلحين اختطفوا نحو 50 امرأة في إقليم سوم بشمال البلاد يومي 12 و13 يناير الجاري، وخطف مسلحون النساء أثناء قيامهن بقطف ثمار الفاكهة البرية بالقرب من قرية ليكي، على بعد نحو 15 كيلومتراً من بلدة أربيندا ، وفى منطقة أخرى غربى البلدة.


وتحارب بوركينا فاسو تمرداً عنيفاً مرتبطا بتنظيمي القاعدة وداعش امتد من مالي المجاورة في 2015 على الرغم من الجهود العسكرية الدولية لاحتوائه.

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