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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد صالح: هروب كهربا من الزمالك لا يختلف عن موقف الحضري في الأهلي

صدى البلد

أكد أحمد صالح نجم فريق الزمالك السابق أن موقف هروب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب فريق الأهلي الحالي من نادي الزمالك لا يختلف كثيراً عن موقف عصام الحضري حارس مرمى فريق الأهلي السابق إلى نادي سيون السويسري.


وقال أحمد صالح نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"من وجهة نظري أن رحيل كهربا عن الزمالك قبل أن ينتقل إلى النادي الأهلي لا يختلف كثيراً عن موقف عصام الحضري حارس الأهلي السابق لأنه في النهاية يعد هروب من النادي بالنسبة للثنائي الحضري وكهربا ".

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وتابع :" كهربا كان نجم كبير في الزمالك واستفاد من الإعارة إلى الدوري السعودي أكثر من مرة مالياً ".

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