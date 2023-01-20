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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة داخل الملعب |سيف زاهر يعلن مشاركة كهربا أساسيا مع الأهلي أمام الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق الأول بالنادي الأهلي من المشاركه في مباراة القمة أمام الزمالك السبت المقبل في إطار منافسات الجوله ال١٤ من بطولة الدوري المصري .

واكد سيف زاهر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول مقتنع للغايه ب امكانيات كهربا خاصه وأن الاعب مستعد بدنيا ونفسيا للمشاركة. 

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واضاف أن كولر سيدفع ب كهربا في التشكيل الأساسي للفريق أمام الزمالك خاصة عقب تألقه اللافت للنظر في مباراة سموحه في نصف نهائي كأس مصر .

وتابع سيف زاهر أن فريق الأهلي يعاني من غيابات عديدة بسبب الإصابات أو الإيقاف مشددا أن البعض حذر من مشاركه كهربا حتى لا تحدث أزمات داخل الملعب ولكن كولر سيدفع به مادام قادر علي تحقيق الفوز.

وتابع سيف زاهر أن كولر يرغب في الاستفاده من تألق كهربا خاصة قبل جلسة الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا ” يوم ٢ فبراير المقبل .

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