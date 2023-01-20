إكرامي: ابني شريف وجه الشناوي للتصدي لضربة جزاء شيكابالا

أكد إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن نجله شريف، حارس مرمى بيراميدز، هو من وجه زميله أحمد الشناوي في ضربات الترجيح في لقاء فريقيهما أمام الزمالك في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر.

وأوضح «إكرامي» في تصريحات تليفزيونية: «شريف هو من تحدث معه خاصة في الضربة الأخيرة التي صوبها إكرامي، شريف صرخ فيه (شناوي)، ثم أشار له على يساره وهي الزاوية التي صوب فيها شيكابالا للكرة».

وواصل حارس مرمى الأهلي الأسبق حديثه قائلًا: «شريف قال لي أنه تحدث مع الشناوي قبل ضربات الجزاء ومنحه نصائح، علاقة إكرامي بالشناوي، علاقة وطيدة وهي نفس علاقته بنفس حراس المرمى سواء في الأهلي أو بيراميدز فعلاقته معه جيدة».

وأوضح إكرامي أن العلاقة بين شريف والشناوي رائعة، ولا يغضبوا من لعب أحدهم على حساب الآخر، هذا ما اتضح عقب المباراة، بعض الحضن بينهم ورفع الشناوي لشريف فرحًا به.