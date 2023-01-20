عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إكرامي: ابني شريف وجه الشناوي للتصدي لضربة جزاء شيكابالا

بيراميدز
بيراميدز

أكد إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن نجله شريف، حارس مرمى بيراميدز، هو من وجه زميله أحمد الشناوي في ضربات الترجيح في لقاء فريقيهما أمام الزمالك في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر.

txt

بسبب الزمالك .. قرار عاجل من الخطيب تجاه صفقة المهاجم البرازيلي

txt

سيف زاهر يكشف خطة رباعي الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. فيديو

وأوضح «إكرامي» في تصريحات تليفزيونية: «شريف هو من تحدث معه خاصة في الضربة الأخيرة التي صوبها إكرامي، شريف صرخ فيه (شناوي)، ثم أشار له على يساره وهي الزاوية التي صوب فيها شيكابالا للكرة».

وواصل حارس مرمى الأهلي الأسبق حديثه قائلًا: «شريف قال لي أنه تحدث مع الشناوي قبل ضربات الجزاء ومنحه نصائح، علاقة إكرامي بالشناوي، علاقة وطيدة وهي نفس علاقته بنفس حراس المرمى سواء في الأهلي أو بيراميدز فعلاقته معه جيدة».

وأوضح إكرامي أن العلاقة بين شريف والشناوي رائعة، ولا يغضبوا من لعب أحدهم على حساب الآخر، هذا ما اتضح عقب المباراة، بعض الحضن بينهم ورفع الشناوي لشريف فرحًا به.

إكرامي الأهلى شريف بيراميدز أحمد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الحرارة تسجل صفر لأول مرة بمصر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بسعر الذهب بعد هبوطه 210 جنيهات

حشيش مش منشطات| تفاصيل جديدة بشأن ثنائي الزمالك جمعة وفتوح

محمود علاء ضمن الصفقة |مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام مروان عطية للأهلي

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

من غير ما يدفع جنيه..مهيب عبد الهادي يحرج نجم الزمالك بسبب كهربا

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح وعبد الله جمعة

بعد تعرضها لوعكة صحية | خالد الغندور يدعو لـ لشقيقة نجم الأهلي السابق

ترشيحاتنا

شبورة مائية كثيفة تغطي طرق ومحاور القليوبية.. والمرور تحذر السائقين

سيراميكا كليوباترا يستضيف سموحة في الدوري الممتاز

الأرصاد توجه رسالة عاجلة لسائقى السيارات بعد تحسن حالة الجو

الإحالة للمعاش أبرزها.. 4 جزاءات تأديبية لـ شاغلي الوظائف القيادية

عودة الأمطار.. الأرصاد: موجة صقيع وأجواء شديدة البرودة| حالة الطقس

إكرامي: لقب البروف بيعصبني.. وكولر يتفوق على فيريرا في مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير لحمة.. طريقة عمل جلاش بالجبن

استقرار أسعار الفراخ والبيض في الأسواق.. وبشرى سارة خلال 45 يوما

نشرة المرأة و الصحة| مشروب سحري مقاومة الأنفلونزا ونزلات البرد.. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها

بملامح مختلفة .. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها| شاهد

فيديو

سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد.. فيديو جراف

انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار.. تفاصيل/ فيديو جراف

التموين تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطرق التقديم..فيديو

قرار عاجل من التعليم يخص جميع المدارس على مستوى الجمهورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ