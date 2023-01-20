برلماني: كلمة السيسي أمام طلبة الكلية الحربية طمأنت المصريين

أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أن الرئيس عبدالفتاح السيسى المصريين خلال كلمته أمام طلبة الكلية الحربية بعث برسالة طمأنة واضحة لكل المصريين على الأوضاع الراهنة فى الداخل.

وأعلن اتفاقه التام مع قول الرئيس السيسى: صحيح بنمر بظروف صعبة جدًّا زى ما كل الدول تقريبا بتمر بده.. وده أمر مصنعنهوش بأنفسنا.. وقلت أن إحنا مدخلناش فى حروب واقتتال ضيعنا فيه قدرات الدولة المصرية ومستقبلها.. لا.. معملناش كده.. أحنا كنا حريصين فى كل ردود أفعالنا أن تتسم بالتوازن والحكمة فى التعامل مع كل المشاكل اللى بتقابلنا".

ووصف "شمس الدين" فى بيان له أصدره اليوم هذه الكلمات من الرئيس السيسى بأنها تتسم بالصراحة والموضوعية والمصداقية التامة بين القائد وشعبه مؤكداً ان الرئيس السيسى لايعرف الا لغة الصدق ومصارحة شعبه بكل الحقائق كعادته دائماً معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس السيسى بأن ما تحقق خلال العشر سنوات الماضية أمرا عظيما جدا ونفتخر به جميعا .

وأشاد النائب السيد شمس الدين بقول الرئيس السيسى : " الأمور الحمد لله رغم انها صعبة لكن مسيطرين عليها وهنقدر نتجاوزها ومع بعض كلنا على قلب رجل واحد كل المصريين هنقدر نتغلب ونتجاوز الفترة دي..كل ظروف صعبة بتمر على أى دولة هو اختبار لقدرة الدولة وبتبقى اختبارات لكشف المعادن على كل المستويات الداخلية والخارجية ومعادن الدنيا كلها بتظهر فى الازمة وفرصة نتعرف على قدراتنا فى التحمل " معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسى على تجاوز جميع المشكلات التى تواجهها .