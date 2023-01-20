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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فضل الله: مصر تحتاج لتأسيس صندوق فرعى للاستثمارات والخدمات المالية الرياضية

الدكتور محمد فضل
الدكتور محمد فضل الله

أكد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي أن مصر تحتاج لتأسيس صندوق فرعى للاستثمارات والخدمات المالية الرياضية.  

قال الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بعد ما نراه من تحولات عالمية كبرى فى مجال الاستثمار الرياضى ، فأن مصر تحتاج لتأسيس " صندوق فرعى للاستثمارات والخدمات المالية الرياضية .

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تفاصيل مقترح فضل الله

أضاف الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي :حيث يكون تأسيس ذلك الصندوق وفقاً لأحكام المادة ( ١٣ ) من القانون ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بشأن إنشاء صندوق مصر السيادى ، والذى سوف يندرج بالتبعية تحت مظلته
.
تابع الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي : صندوق فرعى للاستثمارات والخدمات المالية الرياضية ، يؤسس وفق نظم الحوكمة والاستدامة العالمية ذات العلاقة بالنهج المؤسسى ، بحيث يعتمد على الشراكات التى تبرم بين الصندوق وعدد من المؤسسات الاستثمارية الوطنية والعالمية .

استطرد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي : بحيث يكون من ضمن أولويات مستهدفاته الاستثمار فى عدد من الأصول الرياضية العالمية ، " الأندية والمنظمات والهيئات والفعاليات " ذات المكانة الرياضية الكبرى على النطاق الرياضى الدولى ، بشكل يضع الإستثمارات المصرية على خارطة الهيمنة والقوة الناعمة فى المجال الرياضى ،.

وقال الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي ايضا : ويكون احد الروافد القوية لدعم التدفقات المالية ذات العملات الأجنبية، نظراً لما تمثله الرياضة الآن من تأثير اقتصادى عالمى فى الوقت الحالى ، وماتلعبة الرياضة من دور بالغ الأهمية فى دعم الاقتصاد الوطنى للدول ، وتصدير أمثل صورة لها مما يؤثر على قدرتها التنافسية العالمية فى كافة المجالات .

وأشار الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي الي ان الثابت بما لا يدع مجالاً للشك اننا كلنا نشاهد الان حجم الاستثمارات العربية فى الأندية الأوروبية ، ومدى تقدم تلك الدول فى جذب الاستثمارات الرياضية الأجنبية ، وذلك من خلال الاحداث والفعاليات الرياضية والتى تُعد تلك الممارسات احد اهم الممارسات الاقتصادية العالمية والمطبقة حالياً فى القطاع الرياضى.

واختتم الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي حديثه قائلا: إدراة الرياضة وفقاً للنظم العالمية.

فضل الله صندوق فرعى للإستثمارات مجال الإستثمار الرياضى صندوق مصر السيادي العملات الاجنبية

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