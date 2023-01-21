الدوري يا أبطال.. رسائل دعم جمهور الأهلي والزمالك قبل لقاء القمة 125

تصدر هاشتاجات مباريات القمة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لمشجعي الناديين الأهلي والزمالك قبل لقاء يجمعهم ضمن بطولة الدوري الممتاز.

ودشن الجمهور هاشتاج القمة مش هزار الدوري يا أبطال، وتوقعات بالنتيجة اجتاحت السوشيال ميديا في ترقب للقمة ١٢٥.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، حصيلة 13 لقاءً، فاز في 9 مواجهات، وتعادل في 4 لقاءات.

فيما يدخل الزمالك وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 26 نقطة، جمعها من 13 مباراة، فاز 7 مرات، وتعادل 5 مواجهات وخسر مرة وحيدة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري

وتنطلق أحداث مباراة الأهلي والزمالك في تمام 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:30 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

وتُذاع أحداث المباراة المرتقبة عبر فضائية أون تايم سبورتس 1، 2.