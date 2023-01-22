مكتوفة الحركة| أصالة تتعرض لموقف محرج في حفل joy awards بسبب فستانها

شهد حفل توزيع جوائز joy awards ، حضور عدد كبير من الفنانات، وتألقت المطربة أصالة خلال حضورها بفستان لافت ومميزة.

وتألقت أصالة، مرتديه فستانا طويلا ولافتا باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم مختلف وأنيق.

وعلق العديد على حضور أصالة، بسبب الفستان، فكان الفستان طويلاً جدًا ، مما أعاق حركتها بشكل كبير.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت أصالة، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت أصالة، تسريحة مميزة ومختلفة لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.