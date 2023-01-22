تعليق خالد الغندور على قرار مرتضى منصور بتجديد الثقة في فيريرا.. شاهد

علق الإعلامي خالد الغندور علي قرار المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بتجديد الثقة لفيريرا .

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي فيسبوك:" #رسميــــــاً : رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور يقرر تجديد الثقة في مدرب الفريق "فيريرا"



استمرار فيريرا في قيادة الزمالك وتأجيل الإعلان عن قرار مصيره لما بعد مباراة فاركو في الدوري

رفض بالإجماع قبول استقالة أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك

التقدم بشكوى لـ رابطة الأندية ضد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

مطالبة الاتحاد السكندري بقطع إعارة محمود علاء وعودته في الانتقالات الشتوية الجارية.

قطع إعارة محمود شبانة من سموحة وعودته لفريق الزمالك في الانتقالات الجارية أيضاً.

الإعلان عن التعاقد مع 3 صفقات خلال الانتقالات الجارية.