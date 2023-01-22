الزمالك يرفض استقالة أمير مرتضى ومذكرة ضد كهربا ومفاجأة حول مصير فيريرا

كشف الإعلامي سيد علي ، تفاصيل ما يدور داخل نادي الزمالك بعد الخسارة من النادي الأهلي في القمة 125، في بطولة الدوري العام، لافتا إلى أن مصادر خاصة كشفت المزيد من المفاجآت.



وخلال برنامجه حضرة المواطن ، المذاع عبر قناة الحدث اليوم ، مساء اليوم الأحد ، أكد الإعلامي سيد علي ، أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، رفض استقالة أمير مرتضى منصور ، مضيفا أن مصير فيريرا المدير الفني يتحدد بعد مباراة فاركو ، وهو من طلب ضم ابراهيما نداي.

مذكرة ضد كهربا



وتابع الإعلامي سيد علي ، أن المستشار مرتضى منصور أكد أنه سيتقدم بمذكرة ضد كهربا لرابطة الأندية غدا، لأنه تحاوز في حق نادي الزمالك في احتفاله عقب المباراة .