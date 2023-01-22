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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزمالك يرفض استقالة أمير مرتضى ومذكرة ضد كهربا ومفاجأة حول مصير فيريرا

المستشار مرتضى منصور
المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك

كشف الإعلامي سيد علي ، تفاصيل ما يدور داخل نادي الزمالك بعد الخسارة من النادي الأهلي في القمة 125، في بطولة الدوري العام، لافتا إلى أن مصادر خاصة كشفت المزيد من المفاجآت.

 

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توابع خسارة الزمالك من الأهلى.. 15 تصريحا ناريا لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

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إيقاف وغرامات ومنع من الحضور.. مفاجأة بشأن عقوبات كهربا وشيكابالا وجمهور الأهلي


وخلال برنامجه حضرة المواطن ، المذاع عبر قناة الحدث اليوم ، مساء اليوم الأحد ، أكد الإعلامي سيد علي ، أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، رفض استقالة أمير مرتضى منصور ، مضيفا أن مصير فيريرا المدير الفني يتحدد بعد مباراة فاركو ، وهو من طلب ضم ابراهيما نداي.

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مذكرة ضد كهربا


وتابع الإعلامي سيد علي ، أن المستشار مرتضى منصور أكد أنه سيتقدم بمذكرة ضد كهربا لرابطة الأندية غدا، لأنه تحاوز في حق نادي الزمالك في احتفاله عقب المباراة .

مرتضى منصور كهربا سيد على الزمالك امير مرتضى منصور فيريرا

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