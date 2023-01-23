عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من 12 إلى 14 جراما.. مفاجأة في طرح مشغولات ذهبية باوزان خفيفة

مشغولات الذهب
مشغولات الذهب

كشف الإعلامي سيد علي، تفاصيل جديدة بشأن طرح مشغولات ذهبية باوزان حقيقية لمواجهة انخفاض المبيعات، مؤكدا أن هذه الخطوة في غاية الأهمية في مجال بيع الذهب في السوق المصرية. 

txt

يوم مربح .. خبيرة فلك تزف بشرى لراغبي شراء الذهب والأجهزة

txt

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 22-1-2023

txt

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 22-1-2023


وأضاف سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن مصانع الذهب تلجأ لطرح مشغولات ذهبية باوزان حقيقية لمواجهة انخفاض المبيعات، مضيفا أن المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية في مصر بدأت إنتاج  دبلة بوزن جرام واحد من عيار 18 او عيار 21. 

txt

هبوط أسعار الذهب.. والجرام يخسر 70 جنيها

txt

سعر عيار الذهب 21 اليوم في محلات الصاغة 22-1-2023


مبيعات مشغولات الذهب

 

وتابع الإعلامي سيد علي، أن لجأت مصانع مشغولات الذهب إلى هذا الأمر لتحريك مبيعات مشغولات الذهب في السوق المصرية لمواجهة أزمة الذهب في الفترة الحالية، مستدركا أن خلال الفترة المقبلة سيتم طرح أطقم ذهب من 13 إلى 14 جرام من الأعيرة الرسمية المتداولة للتخفيف على للمستهلكين. 

 

أوزان خفيفة


وأكمل الإعلامي سيد علي، أن توفير أوزان خفيفة في السوق يعد أحد الخطوات التي تنتهجها  المصانع لتحريك البيع في سوق الذهب بمصر. 
 

 

الذهب سيد على مشغولات الذهب مشغولات ذهبية طرح مشغولات ذهبية عيار عيار 21 أسعار الذهب عيار 18 ذهبية الإعلامي سيد علي بيع الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف وغرامات ومنع من الحضور.. مفاجأة بشأن عقوبات كهربا وشيكابالا وجمهور الأهلي

انفراجة قبل 2 فبراير.. الأهلي يزف بشرى سارة بشأن غرامة كهربا

يعرف إمكانيات كل لاعب في الفريق.. هذا هو المرشح الأقوى لتدريب الزمالك

15 % زيادة سنوية.. الحد الأقصى للتأمينات 2023.. وزيادة منتظرة في المعاشات

دعاء شهر رجب.. يفتح لك الأبواب المغلقة اغتنم الفرصة من الآن للفجر

تعليق خالد الغندور على قرار مرتضى منصور بتجديد الثقة في فيريرا.. شاهد

رسميا .. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك بعد انتقال هذا اللاعب للدورى السعودي

رقم خيالي وشرط للرحيل.. مفاجأة في وجهة محمد صلاح المقبلة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 22-1-2023

مشغولات ذهبية وساعات.. ضبطية كبرى في مطار القاهرة| شاهد

ترشيحاتنا

عيار 21 يستقر.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 23-1-2023

فضائل شهر رجب .. وهل يتضاعف فيه أجر المزكي والصائم؟ الإفتاء تجيب

حزنا على حبس ابنتها.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي بعد سرقة مجوهرات دينا الشربيني

بعد تجديد حبسها.. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

مهاجم محلي وأجنبي يقتربان من الانضمام إلى الزمالك

اغلقت فتحة الساق.. جميلة عوض تعدل تصميم فستانها فى ‏joy awards

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر من نص مليون.. نانسي عجرم تثير الجدل بعد ظهورها بفستان من إيلى صعب

اغلقت فتحة الساق.. جميلة عوض تعدل تصميم فستانها فى ‏joy awards

قلدت النجمة جينيفر لوبيز.. بسنت شوقى تثير الجدل بنفس الفستان.. والجمهور :هى أحلى

بالريش.. ميريهان حسين تثير الجدل من حفل Joy Awards

فيديو

درجة الحرارة صفر بهذه المنطقة.. رسالة تحذيرية من الأرصاد | تغطية خاصة

حذف وعودة..حل أزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان بعد اتهامه بالسرقة

رسوم دخول الامتحانات.. قرارات هامة تخص طلاب الثانوية العامة.. تفاصيل

استفزاز مشاعر المسلمين.. ردود غاضبة بعد حرق المصحف الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ