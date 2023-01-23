من 12 إلى 14 جراما.. مفاجأة في طرح مشغولات ذهبية باوزان خفيفة

كشف الإعلامي سيد علي، تفاصيل جديدة بشأن طرح مشغولات ذهبية باوزان حقيقية لمواجهة انخفاض المبيعات، مؤكدا أن هذه الخطوة في غاية الأهمية في مجال بيع الذهب في السوق المصرية.



وأضاف سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن مصانع الذهب تلجأ لطرح مشغولات ذهبية باوزان حقيقية لمواجهة انخفاض المبيعات، مضيفا أن المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية في مصر بدأت إنتاج دبلة بوزن جرام واحد من عيار 18 او عيار 21.



مبيعات مشغولات الذهب

وتابع الإعلامي سيد علي، أن لجأت مصانع مشغولات الذهب إلى هذا الأمر لتحريك مبيعات مشغولات الذهب في السوق المصرية لمواجهة أزمة الذهب في الفترة الحالية، مستدركا أن خلال الفترة المقبلة سيتم طرح أطقم ذهب من 13 إلى 14 جرام من الأعيرة الرسمية المتداولة للتخفيف على للمستهلكين.

أوزان خفيفة



وأكمل الإعلامي سيد علي، أن توفير أوزان خفيفة في السوق يعد أحد الخطوات التي تنتهجها المصانع لتحريك البيع في سوق الذهب بمصر.

