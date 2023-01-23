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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تألقه أمام الزمالك.. رابطة الأندية تعلن كهربا لاعب الجولة

صدى البلد

أعلنت رابطة الأندية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اختيار محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، أفضل لاعب في الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.


ويأتي ذلك، بعد الأداء المميز الذي قدمه كهربا في مباراة القمة 125 أمام الزمالك، والذي تمكن خلالها من إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر من الثلاثية التي خطف بها المباراة لصالحه ضد الفارس الأبيض.

 

وتنافس مع محمود كهربا على جائزة الجولة كل من: إبراهيم عادل وأوستن أموتو ومحمد رضا بوبو، قبل أن ينحسر التصويت النهائي بين كهربا وأموتو، والذي ابتسم لمصلحة لاعب الأهلي.

وكتب حساب رابطة الأندية: صاحب الهدف الافتتاحي في ديربي القاهرة.. كهربا الذي أشعل القمة، الفولت العالي محمود عبد المنعم هو لاعب الجولة بناءً على تعليقات وردود المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا.

تصريح كهربا بعد مباراة الأهلي والزمالك

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كارثة جديدة في الأهلي قبل القمة 125 أمام الزمالك

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قرار صادم من رابطة الأندية على شكوى الزمالك ضد كهربا

وكان كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علق على مشاركته في القمة 125 مع المارد الأحمر، وإحرازه هدفًا في شباك نادي الزمالك، ضمن ثلاثية القلعة الحمراء.

وقال محمود عبد المنعم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ومَا بعد الصَّبر إلا الجَبْر وما بعد العُسر إلا اليُسْر.

وأضاف كهربا: مَن ظن أن المارد الأحمر قد مات، فالمارد بالبطولات مشهور.. قد خاب ظن أولئك الذين يعتقدون أننا منخذلون، بل نحن رافعون الرؤوس لدهور.

وحقق المارد الأحمر الفوز على نظيره الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في القمة 125 التي جمعت الفريقين أمس السبت على ستاد القاهرة، حيث أحرز للمارد الأحمر كل من: محمود كهربا ومحمد شريف -هدفين-، ليواصل الأهلي صدارة جدول الترتيب.

 

الأهلى كهربا الزمالك النادي الأهلي الدوري الممتاز نادي الزمالك محمود كهربا

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